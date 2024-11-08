將來銀行祭逆降息循環高利專案 2%定存、1.5%活存

美國聯準會FOMC利率決策會議延續9月降息趨勢，續降息1碼，純網銀將來銀行NEXT BANK卻「逆降息循環」，端出「高利定存2%」與「高利活存1.5%」專案，為國人提供最穩健的台幣儲蓄選項。其中定存專案為6個月期，可契合明年度5月綜合所得稅的繳納需求，幫助客戶提前規劃、穩定收息，輕鬆應對繳稅壓力。

將來銀行提供新戶或舊戶新資金6個月期的2％優利定存專案，助國人鎖定高利、規劃明年財務支出。以存入50萬元為例，利息高達近5,000元，是降息環境中最大的定存亮點。

針對重視彈性運用資金的民眾，將來銀行提供新戶活存5萬元10％高利專案，且不分新舊戶、均無需解任務，可再享5萬元內1％、5萬元以上1.5%神級優利、利息無上限的佛心回饋。不僅如此，年底前凡設定將來銀行為元富證券分戶帳的出入金帳戶，並完成一筆出入金交易，可再獲300元7-ELEVEN現金電子抵用券。

將來銀行所有客戶每月均可享66次的跨行線上轉帳、6次ATM跨行提款及1次跨行存款免手續費優惠，在所有數位帳戶中，堪稱是極度大方的手續費優惠方案。