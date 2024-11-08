證交所年度徵才招募五大領域菁英 律師會計師加薪三級
證交所宣布113年新進人員招募甄選啟動，邀請「會計、法律、商管、資訊、機電」等五大領域的優秀人才加入，證交所提供不少福利，不僅會發獎金，還有生育獎勵、托育津貼、子女教育補助等多樣化福利，並提供國內外進修培訓機會。
證交所預計招募「會計、法律、商管、資訊、機電」等五大類別，包括：會計人員、法務人員、財金人員（交易制度、券商服務及業務規劃等三組)、應用系統開發人員、資通安全人員、系統與網路管理人員、系統操作與程式開發人員、機電管理人員。
此次招募人員以六職等一級敘薪，若具有會計師、律師、電機工程技師及資訊技師資格，加薪三級。
證交所表示，今年已陸續獲得2024年HR Asia亞洲最佳企業雇主獎及企業永續獎、 2024台北市零碳標竿獎、2024 第八屆資誠永續影響力獎，以及113年度工作生活平衡獎-友善家庭獎等四項獎項的肯定，更是全球首家榮獲BSI頒發ISO 14068-1碳中和證書的交易所，以實際行動實現永續零碳承諾。
證交所期待吸引具創新思維的人才，為資本市場注入新動能，加速數位轉型，提供企業與投資人更穩健、安全的市場環境。
報名日期自11月7日起至11月22日止，一律採網路報名，測驗日期12月14日上午，僅設台北考區，第一階段面試日期為114年1月11日。詳細資訊可參閱證基會網站招募專區。
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