高雄銀行增資後資本達183億元 放款金額成長15％

高雄銀行今年3月辦理增資，以每股10.7元辦理5億股現金增資，5日順利募集完成。高雄銀行董事長鄭美玲今日前往高市議會備詢，並表示，高銀共增資56億元，資本達183億元，放款增加295億元，成長15％。

高市議會今天進行財經部門業務質詢，議員朱信強要求高市府說明高雄銀行在增資後運作情形，「不要只有要求增資，實際營運情況大家都不知道」。

高銀董事長鄭美玲答詢指出，今年3月5日資金到位，高銀現在有充足資本支持擴展業務規模，依據增資的必要性與效益來說，此次增加56億元資本，目前達183億元，BIS資本適足率變13.7％，相較增資前增加1.7％。

鄭美玲也說，營運量部分，有資本之後可以推放款及增加投資，9月底跟增資前的2月比較，共增加300億元，其中放款部分增加295億元，成長比例超過15％，以綠能為主，件數與金額非常大。，