櫃買：首檔綠色轉換公司債 由世紀鋼成功發行
櫃買中心今天表示，首檔綠色轉換公司債今天由世紀鋼成功發行，發行總面額為新台幣20億元。這是自開放轉（交）換公司債得發行永續發展債券以來，繼今年8月遠東新發行2檔綠色交換公司債後，首次有綠色轉換公司債發行案例。
櫃買中心表示，世紀鋼本次發行國內第8次無擔保轉換公司債券，期限為3年，採競價拍賣方式辦理公開承銷，發行價格為104.82元，溢價發行4.82%。此外，此檔債券同時也是綠色債券，所募資金將全數用於離岸風電再生能源所需的基礎設施，以及水下相關基礎產品製造。
櫃買中心強調，永續發展轉（交）換公司債可以在股票市場交易，提供一般投資大眾投資管道，投資具環境或社會效益的金融商品。
櫃買中心也表示，為利投資人快速識別，轉換公司債簡稱末2碼如加註「永」，即屬於永續發展債券。
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