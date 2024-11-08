永豐金證ESG承銷成果斐然 首檔永續發展可轉債掛牌

永豐金證券以ESG永續發展為策略主軸，深入耕耘綠能及環保企業之投資、IPO與籌資業務，永豐金證券投資銀行事業處指出，近幾年積極投資及承銷業務聚焦於風電、太陽能、儲能等再生能源生態系、土水整治、汙水處理、回收循環再利用等各類型產業。在風電產業方面，近期承銷世紀鋼國內第八次可轉換公司債（99588，簡稱世紀鋼八-永）於8日掛牌，積極投入綠能領域已獲得成效。

今年截至目前為止，永豐金證券承銷輔導環保及綠能企業績效優異。在IPO部分，輔導的裕山環境（7715）已獲櫃買中心董事會通過上櫃案申請；興櫃部分，熙特爾（7740）、東方風能（7786）及佳運（7783）已於10月份順利登錄興櫃，股價表現亮眼；上市櫃募資方面，主辦綠色產業籌資案件，包含世紀鋼（9958）可轉換公司債、永冠-KY現增案及立德電子現增案等，合計總募資金額超過70億元。

近期承銷的世紀鋼國內第八次可轉換公司債，為國內首檔取得櫃買中心永續發展債券資格認可並採用競價拍賣發行的可轉換公司債，引起市場關注。除此之外，據市場統計永豐金證券目前已投資並主辦承銷輔導中且登錄興櫃之綠能及環保類型案件約10件，依目前興櫃價格計算之興櫃市值超過1,000億元，投資銀行事業處表示，各該已登錄興櫃之案件將在2025~2026年陸續向台灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心提出上市櫃申請。

永豐金證券表示，ESG永續發展已成為金融業不可忽視的方向，永續發展及永續轉型將衍生出可見的商機。再生能源部分，國家在2050淨零轉型計畫中，至2030年預算9,000億元，近半數預算將投入再生能源、氫能、電網及儲能相關領域，相關產業鏈生態系的發展不可忽視。在環保及資源再生部份，該計畫亦有超過200億元預算，足見環境永續之議題為國家重要政策方向。

永豐金證券將持續加強在ESG及永續發展領域的投入，以資本市場力量壯大台灣綠色產業，導引投資大眾將投資目光投向永續領域，透過資本市場的力量為台灣培植及壯大更多綠能及環保等企業，善盡金融業企業社會責任。