對客戶最好 凱基證券公平待客評核前25%獲金管會表揚

凱基證券秉持「公平同理、待客如己」的服務理念，展現多項金融友善、關懷弱勢族群的成果，獲金管會表揚「公平待客評核排名前25％」的績優業者，肯定凱基證券持續將公平待客原則內化為企業核心文化，以及具體推動公平待客的卓越表現及各項進步。

在強化公司治理方面，為使公平待客原則成為公司共同遵循之價值體系與行為準則，同時確保權責劃分與分層負責，凱基證券設置由總經理召集之跨部門「公平待客委員會」，指定專責部門負責協調聯繫相關單位，統籌辦理各項業務、規劃及督導各項事務之推行，亦持續強化三道防線的協同合作，並將執行成果定期提報董事會，建立由上而下的管理機制；另每季按「PDCA」《計劃(P)、執行(D)、檢查(C)與行動(A)》管理循環追蹤目標之執行成效，及時修正調整行動落差，確保持續落實執行。

於關懷弱勢群族方面，凱基證券致力打造安全友善之金融交易環境，領先同業推出多項創新服務備受好評，例如凱基證券為證券業首家於「隨身e策略」APP增加無障礙使用介面，方便視障朋友查詢股市行情、操作交易；更通過多扶協會「無障礙環境場域」認證，成為台灣首家獲此專業認證的證券公司，並導入手語翻譯服務；為彌平高齡客戶在數位金融方面的落差，亦提供免付費「樂齡專線」，為65歲以上的樂齡族提供專屬、快速的溝通環境。

此外，為落實普惠金融及提升客戶權益，凱基證券推動理財大白話運動，打破傳統財經資訊的框架，設計出平易近人又簡單易懂的各種系列主題，例如打造專屬YouTube及Podcast頻道「凱基股股漲」及「財經要雯」節目，用簡單易懂的方式引導掌握市場脈動與投資契機，協助投資人降低對理財的陌生感；同時積極落實反詐騙宣導，建立官網「反詐騙行動站」及反詐騙諮詢專線與電子信箱，打造多元的防詐騙諮詢管道。凱基證券將持續落實「公平同理，待客如己」的理念，發揮凱基金控集團綜效及提供「One KGI」全方位服務，攜手客戶迎向富足人生。