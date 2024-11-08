打詐…逾10家金融業者 抽平台廣告

社群平台上詐騙太猖獗又不願執行實名制，銀行業醞釀聯手凸顯問題嚴重性，據透露，兆豐銀行已串聯八大行庫及多家大型民營銀行，共十多家金融業者將暫停投放廣告給社群平台，預計行動將到明年年底。

其中，兆豐銀行已在昨日傍晚宣布將停止不只所有對非實名制登錄的社群平台行銷廣告，連同網紅、直播主、版主、主持人下廣告都全面暫停，土地銀行也跟進。據了解，後續不只八大公股行庫陸續跟進，其他民營銀行也會加入「抽廣告」行列。

知情人士指出，身兼銀行公會理事長、兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌，除號召其他行庫董座們一起加入，也有透過銀行公會聯繫國泰、中信、玉山、台新等多家大型民營銀行一起串聯，估計兆豐銀開第一槍後，前十五家大型銀行將一起採取行動。

針對與業者合約問題，兆豐銀這次行動因此要付違約金大約廿萬元左右，不過兆豐銀高層私下表達，能用廿萬違約金減少詐騙案，「代價是值得的！」後續還會擴及到兆豐投信、證券、產險。

這可說是大型公民營銀行，對社群平台，尤其是ＬＩＮＥ、臉書、YouTube、Ｘ這些層出不窮的冒名詐騙最大反擊，業界表示，直接停止平台提供行銷廣告，可說是「釜底抽薪」的動作，可見金融業受詐騙之害已忍無可忍。

兆豐銀指出，未來只在自家官方網址、帳號、平台所揭露的訊息及業務相關活動才是真實無誤，透過這種方式，讓社會大眾更明辨真偽，以免上當受騙。

據了解，對社群平台「抽廣告」後，兆豐銀會將這些資源轉移到傳統媒體業者，投放在報章、電視等等，要用市場力量，讓社群配合政府實名制落地。