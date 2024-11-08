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強制汽車責任險 費率將提高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
保險局擬提高汽車強制險費率，昨說明修法三大方向。圖為台北街頭車陣。本報資料照片
保險局擬提高汽車強制險費率，昨說明修法三大方向。圖為台北街頭車陣。本報資料照片

無照、酒駕肇事致死事件太多，行政院長卓榮泰指示要拉高強制險費率，金管會保險局昨首度對外揭示正在研議修法的三大方向，包括取消性別差異、酒駕肇事使人致死拉高費率級數、無照駕駛使人致死需註記並拉高日後強制險費率。

上述三大修法方向的研議，保險局表示會在明年底前完成；不過對於無照駕駛，保險局坦言，除非駕駛人日後買車，否則強制險只能懲罰到車主，但罰不到實際駕駛人。

費率拉高並非全面，主要在於女性保費、酒駕肇事及無照駕駛肇事致死，一般男性費率有可能因女性費用拉高而降低，另外，一般無肇事紀錄的男性駕駛人也不會調高費率。

保險局副局長蔡火炎指出，之後強制險費率將依照年紀、車種、違規肇事理賠紀錄，及酒駕加費等四大項目，各自對應費率等級有所不同。

強制汽車責任險費率首先檢討讓費率計算不納入性別因素。蔡火炎說，台灣現行女性費率低於男性，因而經常發生「車主登記為女性，但非實際駕駛人」情況，計費基礎不公平，甚至產生「逆選擇」現象。他說明，英國、美國加州、德國等都沒有這種作法，至於亞洲，日本也沒有分性別，因此擬取消性別區隔。

現行強制險費率為十級，同一年紀男性、女性保費比較，蔡火炎舉例，自用小客車，年紀超過卅歲，未滿六十歲為第四級；無肇事紀錄者，男性一年保費為一三九八元，女性為一三一八元，未來兩性保費拉平，保費就會介於一三一八元至一三九八元，現行男性費率會下降；但若肇事，第四級再加三級到第七級，男性是一六九七元，女性是一六一七元。

第二大修法方向在於加入車種、違規肇事酒駕紀錄加費，肇事致受害人死亡，及保險註記為非車主的肇事駕駛會調高費率等級。蔡火炎進表示，現行費率等級僅依前一年度理賠紀錄費率加三級，不會因受害人傷亡情形有差異，未來會再區分成肇事後，是死亡或受傷，讓費率等級再進一步區隔。

第三個方向是針對非車主的肇事駕駛人。蔡火炎說，未來強制險理賠，將對「非車主的駕駛人」註記，以後該駕駛人買車時就適用更高等級。但若肇事駕駛人一直不買車，強制險費率就罰不到該車主。

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