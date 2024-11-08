快訊

Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

元大壽守護生物多樣性

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
元大人壽於台北、台中、高雄三地舉辦四場「元大愛地球--守護生物多樣性暨防詐騙宣導活動」，共吸引近500名員工暨眷屬熱烈報名參與。 元大人壽／提供
元大人壽於台北、台中、高雄三地舉辦四場「元大愛地球--守護生物多樣性暨防詐騙宣導活動」，共吸引近500名員工暨眷屬熱烈報名參與。 元大人壽／提供

氣候變遷對環境及生態衝擊的風險不斷升高，尤以極端氣候影響最甚，造成農作物收成減少、糧食供應不足。人類為了食物和生活所需，大幅將自然棲地轉變為人類生產地景，威脅全球生物多樣性及生態系統平衡。元大金控為了讓集團所有員工認知生物多樣性的重要，今年發起「元大188永續活動接力計畫」，由各子公司每月輪流接力舉辦。

元大人壽選定秋高氣爽的10月中旬，於北、中、南三區舉辦四場「元大愛地球--守護生物多樣性暨防詐騙宣導活動」，共吸引約500名員工暨眷屬參與。

「元大188永續活動接力計畫」中的「188」，寓意為1個深耕計畫、8家子公司輪流舉辦、呼應8項聯合國永續發展目標（SDGs），而數字8更象徵無限循環，傳遞著本集團永續共好的精神。

元大人壽四場「元大愛地球--守護生物多樣性暨防詐騙宣導活動」分別於台北芝山文化生態綠園、台中豐樂雕塑公園及高雄科工館戶外園區舉辦。芝山文化生態綠園擁有數十種鳥類、280多種原生植物，還有台北樹蛙、赤腹松鼠、獨角仙等特色生物，此外特殊的地質景觀更讓人猶如置身大自然的地質考古教室；台中豐樂雕塑公園則擁有廣大綠地及水域生態環境；高雄科工館戶外園區也擁有110種豐富多元的植物景觀。

活動當天同仁攜家帶眷置身自然生態中，在導覽老師的帶領下，觀賞了許多平時不常見的植物並瞭解其功能與用途，藉此體認到維護生物多樣性的重要；接著透過盆栽DIY打造微景觀的生態瓶，同仁們也都自備環保水瓶，落實減塑行動。

元大人壽總公司位於松山區松基公園附近，此公園為台北2050願景工作室的所在，也是台北市政府促進城市永續發展、實現人與自然和諧、打造生態城市的基地，元大人壽也與松基里合作，舉辦了一系列鄰里關懷活動，包括打掃公園、生態導覽，以及多場高齡防詐騙宣導活動。

元大人壽 自然生態 詐騙

延伸閱讀

首檔月配美債ETF 聚光

元大三「債」齊發00967B、00968B、00969B！純價差零息美債也有…均10元發行

台達電列生物多樣性公約觀察員 分享珊瑚復育成果

全台首家CBD COP16觀察員資格 台達電明年復育萬株珊瑚

相關新聞

強制汽車責任險 費率將提高

無照、酒駕肇事致死事件太多，行政院長卓榮泰指示要拉高強制險費率，金管會保險局昨首度對外揭示正在研議修法的三大方向，包括取...

台幣連三貶 重挫2.79角…匯市單日爆量逾20億美元

美國總統大選落幕，前總統川普重返白宮，令美元維持強勢地位。受到熱錢與投信業昨（7）日聯手匯出影響，新台幣匯率終場貶值6....

打詐…逾10家金融業者 抽平台廣告

社群平台上詐騙太猖獗又不願執行實名制，銀行業醞釀聯手凸顯問題嚴重性，據透露，兆豐銀行已串聯八大行庫及多家大型民營銀行，共...

「不能倒」銀行 兩家資本達標

據金管會截至6月底統計，六家大到不能倒、系統性重要銀行（D-SIBs）中，僅北富銀、國泰世華銀三個資本比率，提前達到20...

元大、兆豐金前十月大賺300億 創同期新高

七家金控昨（7）日公布10月獲利，元大金控、兆豐金控累計前十月稅後純益雙雙跨越300億元大關，並創歷年同期新高，永豐金前...

中信銀推AI碳金融平台

中國信託商業銀行永續金融淨無止境，攜手新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。