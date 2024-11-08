元大壽守護生物多樣性

氣候變遷對環境及生態衝擊的風險不斷升高，尤以極端氣候影響最甚，造成農作物收成減少、糧食供應不足。人類為了食物和生活所需，大幅將自然棲地轉變為人類生產地景，威脅全球生物多樣性及生態系統平衡。元大金控為了讓集團所有員工認知生物多樣性的重要，今年發起「元大188永續活動接力計畫」，由各子公司每月輪流接力舉辦。

元大人壽選定秋高氣爽的10月中旬，於北、中、南三區舉辦四場「元大愛地球--守護生物多樣性暨防詐騙宣導活動」，共吸引約500名員工暨眷屬參與。

「元大188永續活動接力計畫」中的「188」，寓意為1個深耕計畫、8家子公司輪流舉辦、呼應8項聯合國永續發展目標（SDGs），而數字8更象徵無限循環，傳遞著本集團永續共好的精神。

元大人壽四場「元大愛地球--守護生物多樣性暨防詐騙宣導活動」分別於台北芝山文化生態綠園、台中豐樂雕塑公園及高雄科工館戶外園區舉辦。芝山文化生態綠園擁有數十種鳥類、280多種原生植物，還有台北樹蛙、赤腹松鼠、獨角仙等特色生物，此外特殊的地質景觀更讓人猶如置身大自然的地質考古教室；台中豐樂雕塑公園則擁有廣大綠地及水域生態環境；高雄科工館戶外園區也擁有110種豐富多元的植物景觀。

活動當天同仁攜家帶眷置身自然生態中，在導覽老師的帶領下，觀賞了許多平時不常見的植物並瞭解其功能與用途，藉此體認到維護生物多樣性的重要；接著透過盆栽DIY打造微景觀的生態瓶，同仁們也都自備環保水瓶，落實減塑行動。

元大人壽總公司位於松山區松基公園附近，此公園為台北2050願景工作室的所在，也是台北市政府促進城市永續發展、實現人與自然和諧、打造生態城市的基地，元大人壽也與松基里合作，舉辦了一系列鄰里關懷活動，包括打掃公園、生態導覽，以及多場高齡防詐騙宣導活動。