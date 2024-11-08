中信銀推AI碳金融平台

中國信託商業銀行永續金融淨無止境，攜手新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS）之永續金融科技生態圈合作企業Evercomm Singapore Pte. Ltd.（簡稱「Evercomm」），共同研發AI（Artificial Intelligence, AI）碳金融管理平台，昨（7）日於新加坡金融科技節舉辦簽約儀式。

昨日雙方正式宣布合作計畫，新加坡金融管理局副主任Danielle Jiang、高雄市政府經濟發展局主任秘書陳怡良、中信銀總經理楊銘祥、Evercomm創辦人Ted Chen等貴賓出席參與，期望透過永續金融科技的跨界及跨境合作，實現永續金融科技生態環境。

自2015年起，新加坡金融管理局積極推動金融科技，使新加坡成為全球領先的金融科技中心之一。藉由政府部門、金融機構及創新技術公司合作，新加坡金融管理局建立ESG金融科技生態系統，聚合來自多個外部數據提供商的資料，協助金融機構進行永續轉型風險評估。

Evercomm即為ESG金融科技生態系統合作夥伴之一，中信銀與Evercomm合作，成為台灣首家跨海打造AI賦能綠色金融科技的金融業者，母公司中信金控為永續金融先行者聯盟的一員，減碳目標已通過科學減碳目標倡議審查（Science Based Target Initiative, SBTi），涵蓋中信銀所有海外分支機構，遍及中國大陸、香港、日本、新加坡、越南、印度、美國、加拿大、菲律賓及印尼等，國際亦有多家金融機構加入SBTi，AI碳金融管理平台的設立，將有助於提升國際金融機構面對及管理投融資組合減碳轉型。

中信銀總經理楊銘祥致詞指出，通過AI碳金融管理平台，可更準確識別案件核貸對減碳目標承諾的影響性，即時監控融資組合之變化，幫助企業實現減碳承諾，更引領產業永續轉型，推動永續金融項目落地，積極接軌國際，善用永續金融影響力與各產業共同提升競爭力。