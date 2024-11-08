「不能倒」銀行 兩家資本達標

據金管會截至6月底統計，六家大到不能倒、系統性重要銀行（D-SIBs）中，僅北富銀、國泰世華銀三個資本比率，提前達到2025年標準。據透露，有銀行向金管會求援，一、延後2025年需達陣的高資本要求，二、新資本適足率計算方式─IRB（內部評等法）可縮短試辦期，等於提前適用，盼兩項求援可擇一。

銀行建議「延後」或「縮短試辦」，是希望高資本要求的時間，可「順利銜接」IRB，六家關鍵大銀行就不需限縮業務、或壓縮上繳股息給母金控的空間。因採IRB計算資本時，資本適足率多會大幅提升。

金管會昨（7）日正式給了軟釘子。銀行局副局長林志吉說，要求2025年達標的高資本，已經給了四年時間；而這六家大銀行申請IRB法，還在審查，尚未有縮短試辦，提前試辦的規劃。

金管會昨公布，今年D-SIBs名單維持與去年相同的六家銀行，包括中信銀、國泰世華銀、北富銀、兆豐銀、合庫銀和第一銀。