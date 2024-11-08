元大、兆豐金前十月大賺300億 創同期新高

七家金控昨（7）日公布10月獲利，元大金控、兆豐金控累計前十月稅後純益雙雙跨越300億元大關，並創歷年同期新高，永豐金前十月獲利並首度突破200億元大關，累計前十月每股稅後純益（EPS）元大金以2.34元暫居第一，兆豐金2.1元居次。

10月各家金控獲利表現較9月成長、下滑表現不一，部分金控因銀行端9月台美利差縮小，影響換匯交易FX SWAP收益驟減，導致10月獲利月減，包括兆豐、第一、永豐金均如此，但華南金有一次性收益挹注拉高獲利，元大金則是在龍頭券商元大證券10月自營操作收益增加帶動，以及元大人壽受惠匯兌利益與資本利得挹注虧轉盈下，10月獲利月增逾三成最多。

元大金10月自結稅後純益32.4億元，月增34.1%，累計前十月稅後純益303.3億元，年增22.3%，EPS為2.34元，前十月獲利並突破2021年的歷史高點，創下歷史同期新高。子公司元大證券、元大投信累計前十月獲利均年增約五成上下。

兆豐金控自結10月單月17.9億元，累計前十月稅後純益311.1億元，累計EPS為2.1元。單月獲利較9月減少25%，主因兆豐銀10月獲利掉到14.7億元，月減28%影響，四大子公司僅有兆豐證券10月獲利較前月增加。

第一金控10月稅後純益18億元，月減1.6%，累計前十月純益226億元，年增12%，EPS 1.61元。

永豐金10月稅後純益17.2億元、月減5.8%，累計前十月獲利202.1億元，已超越歷年全年獲利水準並首度突破200億元，年成長20.3%，EPS 1.59元。金控10月獲利下滑因永豐銀10月獲利10.8億元，月減3.8億元、26.4%，永豐金證券10月份獲利6.8億元則是月增八成多，主要受惠於台股日均量成長、經紀市占提升以及承銷部位利得大幅成長。

華南金10月稅後純益17.4億元，月增10%，累計前十月稅後純益196億元，年增6.9%，EPS 1.42元，均寫同期新高。

玉山金10月稅後純益15.1億元，月減37%，因子公司玉山創投受投資標的評價影響，單月轉虧1.7億元所致。金控累計稅後純益達223.9億元，較去年同期增加24.2%，亦創歷年同期最高，EPS為1.4元。累積前十月獲利超越去年全年。 （記者夏淑賢、廖珮君、楊筱筠、齊瑞甄、林勁傑）