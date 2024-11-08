快訊

Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

元大、兆豐金前十月大賺300億 創同期新高

經濟日報／ 本報綜合報導
元大金控累計前十月稅後純益跨越300億元大關。 元大金控/提供
元大金控累計前十月稅後純益跨越300億元大關。 元大金控/提供

七家金控昨（7）日公布10月獲利，元大金控兆豐金控累計前十月稅後純益雙雙跨越300億元大關，並創歷年同期新高，永豐金前十月獲利並首度突破200億元大關，累計前十月每股稅後純益（EPS）元大金以2.34元暫居第一，兆豐金2.1元居次。

10月各家金控獲利表現較9月成長、下滑表現不一，部分金控因銀行端9月台美利差縮小，影響換匯交易FX SWAP收益驟減，導致10月獲利月減，包括兆豐、第一、永豐金均如此，但華南金有一次性收益挹注拉高獲利，元大金則是在龍頭券商元大證券10月自營操作收益增加帶動，以及元大人壽受惠匯兌利益與資本利得挹注虧轉盈下，10月獲利月增逾三成最多。

元大金10月自結稅後純益32.4億元，月增34.1%，累計前十月稅後純益303.3億元，年增22.3%，EPS為2.34元，前十月獲利並突破2021年的歷史高點，創下歷史同期新高。子公司元大證券、元大投信累計前十月獲利均年增約五成上下。

兆豐金控自結10月單月17.9億元，累計前十月稅後純益311.1億元，累計EPS為2.1元。單月獲利較9月減少25%，主因兆豐銀10月獲利掉到14.7億元，月減28%影響，四大子公司僅有兆豐證券10月獲利較前月增加。

第一金控10月稅後純益18億元，月減1.6%，累計前十月純益226億元，年增12%，EPS 1.61元。

永豐金10月稅後純益17.2億元、月減5.8%，累計前十月獲利202.1億元，已超越歷年全年獲利水準並首度突破200億元，年成長20.3%，EPS 1.59元。金控10月獲利下滑因永豐銀10月獲利10.8億元，月減3.8億元、26.4%，永豐金證券10月份獲利6.8億元則是月增八成多，主要受惠於台股日均量成長、經紀市占提升以及承銷部位利得大幅成長。

華南金10月稅後純益17.4億元，月增10%，累計前十月稅後純益196億元，年增6.9%，EPS 1.42元，均寫同期新高。

玉山金10月稅後純益15.1億元，月減37%，因子公司玉山創投受投資標的評價影響，單月轉虧1.7億元所致。金控累計稅後純益達223.9億元，較去年同期增加24.2%，亦創歷年同期最高，EPS為1.4元。累積前十月獲利超越去年全年。 （記者夏淑賢、廖珮君、楊筱筠、齊瑞甄、林勁傑）

元大金控 兆豐金控

延伸閱讀

國巨10月營收創同期高 AI助攻連8個月衝破百億

群益證10月自結每股賺0.1元、前十月EPS 1.86元

柏文財報／第3季EPS 1.23元 年增78%

元大金前十月賺303億元 創歷史同期新高

相關新聞

強制汽車責任險 費率將提高

無照、酒駕肇事致死事件太多，行政院長卓榮泰指示要拉高強制險費率，金管會保險局昨首度對外揭示正在研議修法的三大方向，包括取...

台幣連三貶 重挫2.79角…匯市單日爆量逾20億美元

美國總統大選落幕，前總統川普重返白宮，令美元維持強勢地位。受到熱錢與投信業昨（7）日聯手匯出影響，新台幣匯率終場貶值6....

打詐…逾10家金融業者 抽平台廣告

社群平台上詐騙太猖獗又不願執行實名制，銀行業醞釀聯手凸顯問題嚴重性，據透露，兆豐銀行已串聯八大行庫及多家大型民營銀行，共...

「不能倒」銀行 兩家資本達標

據金管會截至6月底統計，六家大到不能倒、系統性重要銀行（D-SIBs）中，僅北富銀、國泰世華銀三個資本比率，提前達到20...

元大、兆豐金前十月大賺300億 創同期新高

七家金控昨（7）日公布10月獲利，元大金控、兆豐金控累計前十月稅後純益雙雙跨越300億元大關，並創歷年同期新高，永豐金前...

中信銀推AI碳金融平台

中國信託商業銀行永續金融淨無止境，攜手新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。