分析師：出口強勁 新台幣貶幅有限

美國前總統川普重返白宮，他「減稅+關稅」的政策組合被認為是美元利多，帶給亞洲貨幣貶值壓力，但分析師認為，新台幣因坐擁台灣強勁出口的優勢，貶值幅度料將有限，人民幣則可望因為中國大陸的財政刺激措施，漸進走貶。

川普二進白宮已壯大美元多頭聲勢，因為他的政策組合預料將推升通膨，促使聯準會（Fed）減碼降息，亞洲多國央行隨之進入「防衛模式」，準備進場阻貶本幣。

針對人民幣展望，法國農業信貸銀行大中華區新興市場交易主管祿約翰（音譯，John Luk）表示，川普可能對中國大陸採取更激進的關稅手段，人民幣預料將走弱，但北京很可能祭出強力財政刺激政策以支撐經濟，且中國大陸央行也將調節貶值速度。

他也認為，由於「川普交易」對新台幣的影響較不明顯，但預期新台幣將隨整體亞幣的貶值趨勢而走低，但台灣強勢的科技業和出口表現，將抑制新台幣的貶值幅度。

彭博分析師則指出，在川普的第二屆任期後，新台幣兌韓元升值可能再度成為主要交易題材之一。川普可能打擊中國大陸，將使新台幣與韓元一同面臨壓力，但南韓支持匯市的力道相對較弱、且匯率對風險高度敏感，韓元可能被視為人民幣的代理貨幣。

彭博分析師也表示，相較於南韓央行將在2025年進一步降息，台灣央行仍處於緊縮周期，也可能使新台幣受益。