台幣連三貶 重挫2.79角…匯市單日爆量逾20億美元

美國總統大選落幕，前總統川普重返白宮，令美元維持強勢地位。受到熱錢與投信業昨（7）日聯手匯出影響，新台幣匯率終場貶值6.5分，收在32.24元，連三貶並為近三個月新低；市場交投依舊火熱，匯市昨天再爆20.175億美元的成交巨量。根據中央銀行統計，新台幣匯率連三天貶值，累計貶值金額已達2.79角。

央行統計顯示，美元指數昨天下跌0.12%，主要亞洲貨幣升貶互見，其中星元、台灣主要貿易對手國貨幣韓元以及人民幣匯率均升值，僅日圓與新台幣匯率貶值，且新台幣匯率貶勢還超越日圓、淪為「最弱亞幣」。

昨日主要貨幣對美元升貶幅

資料指出，相較於星元匯率強升0.26%、韓元匯率上漲0.07%，人民幣匯率也升值0.02%，新台幣匯率昨天表現相對弱勢、單日貶值0.2%，超越日圓匯率貶幅0.04%。

匯銀主管指出，匯市昨天延續美國前總統川普勝選氣氛，熱錢與投信業同步匯出，促使新台幣匯率盤中一度貶破32.3字頭，最多貶值1.45角，終場在央行與出口商進場拋匯下，貶值金額縮至6.5分，收在32.24元，為近三個月新低。

匯銀主管說，國內股匯走勢持續脫鉤，相較於台股展現多頭氣勢、昨天收盤大漲191點，新台幣匯率已連三日貶值，估計短期內新台幣匯率將維持32元至32.5元區間波動。

匯銀主管表示，新台幣匯率前天重挫2.07角後，昨天再貶6.5分，主要是央行前天進場調節，令新台幣匯率貶勢受到壓制，昨天頗有「補貶」味道，接下來市場將密切關注美國聯準會利率會議結論，若聯準會釋出加速降息訊號，將有助新台幣等主要亞幣止貶回升。

銀行主管分析，川普當選帶動強勢美元走勢，雖然川普偏好弱勢美元，以維護貿易保護主義政策，未來可能再次試圖通過言論和政策干預來壓低美元匯率，但川普已警告將提高對中國關稅60%、其餘國家關稅10％至20%，使市場擔憂將影響非美國家貿易和經濟成長，預料川普勝選後，美元強勢的現狀將持續更長一段時間，過去川普於2018年發動美中貿易戰後，美元就明顯走強，新興市場貨幣則陷入競貶潮。

此外，川普的孤立主義可能導致地緣政治風險升高，提振美元避險需求，令美元維持強勢，包括歐元、以及日圓、人民幣等主要亞幣將面臨壓力。