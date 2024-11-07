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抵制社群平台詐騙 土銀跟進兆豐暫停FB等社群媒體廣告

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

鑒於社群平台詐騙太猖獗又不願執行實名制，兆豐銀行7日率先宣布將暫停投放廣告給非實名制的社群平台如Google、Line、Facebook、Youtube等一路至明年年底。隨後土地銀行亦公告於官網，跟進兆豐（2886）上述措施。

據悉，身兼銀行公會理事長的兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌，號召八大公股行庫一起加入行動，此外也透過銀行公會聯繫多家大型民營銀行一起串聯。據了解，對於傳統媒體則不受影響。

土地銀行指出，隨著數位化金融服務普及，金融詐騙案件日益增多，對消費者財產安全構成嚴重威脅。經過調查詐騙活動多透過非實名制社群媒體及未授權平台進行，這些平台以金融商品名義或設立投資群組，誘導民眾進行交易以遂行詐騙。由於平台未實名制登錄，該類信息真假難辨，難以追蹤其來源，為民眾帶來高度風險。

為有效應對此問題，保障客戶利益及金融市場秩序，土銀公告自即日起至2025年12月31日，將採取防範措施：包括暫停在非實名制登錄之社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動；暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台之直播主、版主、網紅、主持人及其他成員以從事任何廣告及業務宣導活動。

土銀強調，為了維護合法金融業者之聲譽及避免不知情民眾遭受金融詐騙，上述作為乃無奈之舉，懇請民眾諒解並支持。

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