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北富銀、國泰世華先達陣…「不能倒」銀行資本吃癟急求援 金管會給軟釘子

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖/本報資料照片
金管會。圖/本報資料照片

金管會截至6月底統計，六家系統性重要銀行（D-SIBs）中，僅北富銀國泰世華銀三個資本比率，提前達到2025年標準。據透露，有銀行向金管會求援，一、延後2025年需達陣的高資本要求，二、新資本適足率計算方式─IRB（內部評等法）可縮短試辦期，等於提前適用，盼兩項求援可擇一。

銀行建議「延後」或「縮短試辦」，是希望高資本要求的時間，可「順利銜接」IRB，六家關鍵大銀行就不需限縮業務、或壓縮上繳股息給母金控的空間。因採IRB計算資本時，資本適足率多會大幅提升。

金管會正式給了軟釘子。銀行局副局長林志吉說，要求2025年達標的高資本，已經給了四年時間；而這六家大銀行申請IRB法，還在審查，尚未有縮短試辦，提前試辦的規劃。

金管會今天公布，今年D-SIBs名單維持與去年相同的六家銀行，包括中信銀、國泰世華銀、台北富邦銀、兆豐銀、合庫銀和第一銀；金管會要求，這六家銀行普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率，須在2025年分別各達到11%、12.5%及14.5%。

截至6月底統計，除北富銀和國泰世華銀外，其餘四家都未能提前達陣，其中第一銀行第三季發行長天期次債後，9月底數字才符合2024年底10.5%、12%及14%標準。

面臨2025年底終極目標期限倒數，這四家大銀行增資壓力也增加。銀行主管坦言，若未來銀行只採盈餘轉增資，得保留較多盈餘時，勢必得減少上繳現金股息給母金控，將壓縮母金控配息空間。

北富銀 國泰世華 增資 股息 資本適足率 配息 金管會

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