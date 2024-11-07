強制車險費率擬翻修！不再分男女、肇事致死恐變貴

在行政院指示下，金管會研議檢討強制車險費率，有三大方向，一、計算費率因子，不再區分男女，避免車主都登記女性，以適用較低保費，二、肇事使受害人致死，要提高加費等級，三、非車主的肇事駕駛人需永久註記，將在2025年底前研議完成。

目前30~60歲駕駛自用小客車，投保強制車險時，若無肇事紀錄（採第四級費率）男性車主年繳保費是1398元、女性車主年繳1318元，女性比男性便宜了80元。

保險局副局長蔡火炎說，登記女性為車主，投保強制車險適用保費較低，導致實務上，車主是女性，但開車卻是男性，計費基礎不公平，目前英美國、日本等強制車險費率，也未區分性別。

目前強制車險計算費率因子有五大類，性別、年齡、車種、違規肇事理賠紀錄、酒醉加費，未來取消了性別因子，依前例，年繳保費可能介於1318~1398元之間。

其次，行政院提及，肇事導致他人死亡，需提高費率等級，第三，註記非車主的肇事駕駛人，金管會將請保發中心協助研議。

依現行規定，肇事導致他人受傷或死亡，都是費率加三級，如30~60歲駕駛自用小客車，肇事後費率加三級，男性年繳保費是1697元、女性是1617元，比無肇事者，多付了300元。

未來要進一步研議區分受傷和死亡等級，如肇事導致他人死亡，可能費率等級要更高，如加四級或五級，但最高上限是十級。第十級男性保費1996元，女性1916元，平均費率是每級加100元。

第三，要課責實際駕駛人。例如永久註記非車主的肇事駕駛人，當這位駕駛人買車時，因為有註記紀錄，未來買車適用費率的起跳價，就會比較高。

蔡火炎說，這三項研議方向會在2025年底前完成相關研議，希望藉此精進強制車險費率的制度，一旦調整需要修法預告，較難預料何時完成。