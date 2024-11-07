接任3個月首亮相！安聯人壽新總座羅偉睿：目標明年FYP達雙位數成長

剛接任安聯人壽台灣總經理3個月的羅偉睿（Joos Louwerier）7日首度公開露面接受採訪。羅偉睿指出，台灣對安聯人壽來說是非常重要的市場，且台灣的保險滲透率高，以保費來看甚至可排進世界前十大，他來台首要任務便是讓台灣安聯人壽能有穩定的成長，對於明年的目標則期盼新契約保費（FYP）維持雙位數成長。

羅偉睿於今年8月1日起接任安聯人壽總經理，之前為安聯集團比利時、荷蘭及盧森堡區域執行長（Allianz Benelux Regional CEO），在保險及金融服務領域擁有超過22年的經驗，涵蓋新興市場和成熟市場，以產品行銷、企業營運、資訊科技、風險管理、數位轉型及併購等專業見長。

羅偉睿指出，台灣對安聯集團來說是一個很重要的市場，且台灣的保險滲透率高，以保費來看甚至可排進世界前十大，以安聯亞太區來看，營運規模也是最大的，而他的首要任務便是讓台灣安聯人壽能穩定的成長，第二，台灣保險市場已經很成熟，台灣的人均保單每個人是二到三張，在這個已經很成熟的市場，他需要去找出在哪些地方可以發展安聯的業務。對於明年的目標則期盼新契約保費（FYP）維持雙位數成長。

他也提到，安聯有三個很強的通路，第一是業務，第二是保經代，第三是銀行，在這三大通路有不同的目標，「首先我們的業務部隊將繼續擴大，安聯如今的業務部隊在台中有比較多人，但在台北跟高雄還有成長的空間，因此會持續增員；第二，目前安聯在保經代方面是市場的第一名，目標是繼續維持領先並持續發展；第三，銀行有些客戶可能還沒有那麼了解保險，所以我們需要幫助這些客戶找到符合需求的產品，同時也會開發更多適合的產品，提供客戶選擇」。

另外，羅偉睿認為，台灣保險市場非常大，相比來說，在保險數位化方面仍有很大的成長空間，因此安聯接下來也會強化線上業務，或是開發一些線上工具，讓客戶以及同仁，都可以更順利地推展業務。

針對高齡化社會的到來，羅偉睿指出，「許多國家都面臨著同樣的老化問題，安聯在全球65個國家或地區都有營運，現在除了推廣長照保險，同時我們也想要推動退休後相關保險，其中一個很重要的就是年金的部分，但也很高興在這一部分，安聯發展的滿亮眼的，之後會繼續努力去開發相關產品」。

「另外，我們也應該放眼於如何讓年輕人可以更好更順利地組建家庭，而安聯在員工政策方面，提供女性員工四個月的有薪產假，男性員工可以有一個月的有薪陪產假以及育兒假」，他覺得這一點很重要，若是可以讓年輕人組建家庭更順利的話，也有助於降低人口高齡化對社會帶來的影響。

川普贏得美國總統大選，外界也關注接下來是否影響利率、金融保險市場？羅偉睿說，「安聯在歐洲有一個經濟模擬中心，在選舉前已經模擬過不同的情境。而川普當選也讓美股直接飆升，短期來說，對於股市的情況，我們是不太擔心的，長期來看，川普最喜歡兩件事，一是提高關稅，二是維持低利率，但提高關稅可能刺激通膨，不利維持低利率，因此要看川普的優先順序是哪一個，但以經濟層面的角度來說，安聯人壽於這方面沒有太大的擔心」。

安聯人壽長期關注失智長者議題，7日再度與天主教失智老人基金會攜手啟動第十七屆失智老人募款活動，將年度活動主題定調為「有你心憶 讓愛傳遞」，以電影回憶傳承的概念，扣合「認知治療」的議題，強調非藥物治療的重要性，透過生活中不同活動，如唱歌、跳舞、觀賞電影，甚至是手作活動，幫助長輩預防和減緩失智症狀。記者會中同時邀請基金會活動代言人－男子團體Energy副團長，近年並以多部優秀影視作品入圍金鐘獎的人氣男演員張書偉向大眾推動失智症防治概念，倡導藉由認知訓練、音樂治療、藝術治療等非藥物照顧方法，透過融入、體驗與分享等多元活動給予足夠的刺激，活化腦細胞，讓長輩找回生活中的自信。

羅偉睿表示，為讓弱勢的失智症長者得到適當的照護，並喚起大眾對預防失智的重視，安聯率先呼應政府長照計畫，投入倡導相關議題，更積極推動各項失智金融友善服務，於九月推出新一代包含失智症理賠的長照險，協助民眾透過保險規劃未來可能需要的開銷，減輕長期照顧帶來的經濟負擔。走過近20個年頭，今年很開心可以與失智老人基金會再度攜手籌劃年度募款活動，感謝過去超過20,000位天使捐款人，捐贈逾新台幣7,300萬元之善款，及安聯全體同仁的熱情支持，讓每年活動都能圓滿完成。安聯人壽堅信企業要成為優秀的企業公民，不但要以深耕在地及永續來經營企業，更要用實際的回饋行動支持本地的非營利組織。安聯期望活動可拋磚引玉，讓更多人共襄募款義舉，並重視失智防治議題。