快訊

德國政府的惡夢？川普將強勢回歸白宮 專家嘆「是麻煩的問題」

獨／上將退役藍委陳永康1敵4護議事人員 韌帶斷裂抽大量積血

歐司瑪科技「假綠能」吸金詐騙上億元 檢警搜索拘提6人到案

渣打：美國政壇可能掀紅色浪潮 關稅政策恐促全球通膨

中央社／ 台北7日電
渣打銀行今天表示，共和黨大獲全勝，可能對美國財政及貿易政策帶來重大變動，可能推動減稅政策、擴大財政赤字，而關稅政策更可能會推升全球通膨。本報系資料照片
渣打銀行今天表示，共和黨大獲全勝，可能對美國財政及貿易政策帶來重大變動，可能推動減稅政策、擴大財政赤字，而關稅政策更可能會推升全球通膨。本報系資料照片

美國總統大選剛落幕，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）確定明年1月重返白宮執政，渣打銀行今天表示，共和黨大獲全勝，可能對美國財政及貿易政策帶來重大變動，可能推動減稅政策、擴大財政赤字，而關稅政策更可能會推升全球通膨

渣打國際商業銀行今天發布新聞稿指出，川普勝選，同時共和黨在國會參議院獲得過半席次，在眾議院也取得領先，美國政壇甚至全球政治舞台可能掀起一股紅色浪潮。

渣打銀指出，共和黨大獲全勝可能對美國財政及貿易政策帶來重大變動，共和黨可能推動減稅政策、擴大財政赤字。同時，增加關稅等支出可能推高通膨，加劇市場波動。而減稅及需求增加又可能引發全球通膨壓力，影響其他相互關聯的經濟體。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天也發布新聞稿指出，川普勝選從經濟面來看，關稅的影響可能最大，美國對中國及全球其他地區的商品徵收關稅，使得中國內需和企業利潤下降，同時讓全球GDP增速放緩，也可能推升美國通膨。

渣打銀說明，美國的支出需求上升可能導致公債發行增加，進而推高殖利率。另外，共和黨的保護主義立場可能加劇全球貿易緊張局勢，干擾供應鏈並影響市場穩定。

渣打銀指出，共和黨在此次選舉中的決定性勝利可能帶來廣泛影響，包含財政政策的變動、通膨風險對美國聯準會（Fed）後續政策路徑的干擾，以及市場波動和貿易緊張局勢的加劇。

美國貨幣政策方面，瑞銀預計將繼續朝中性水準邁進，估今年12月Fed將再度降息1碼（0.25個百分點），2025年進一步下調4碼。不過，如果移民、貿易或財政政策變化導致Fed擔心通膨升高，放慢降息步伐的可能性也不能排除。

渣打則預期，美元在未來1至3個月可能表現相對強勁，由於利差擴大，美元指數未來3個月可能挑戰106價位。

共和黨 川普 減稅 渣打國際商業銀行 美國聯準會 通膨 關稅 降息

延伸閱讀

【重磅快評】打包台積電，卓內閣當關，川普莫敵？

共和黨望全面執政 分析嘆「美中關係恐惡化」：撤銷港駐美經貿辦機會大

川普大勝 分析指他致勝關鍵：力爭男性 守住女性

連丟白宮、參院 眾院成民主黨最後救命稻草

相關新聞

獨／社群詐騙太猖獗 兆豐領銜逾10家大型銀行對社群平台抽廣告

社群平台詐騙太猖獗又不願執行實名制，銀行忍無可忍終下殺手鐧，據透露，兆豐銀行已串聯八大行庫以及多家大型民營銀行，一起加入...

川普勝選效應…匯市再爆逾20億美元成交巨量！新台幣淪「最弱亞幣」

美國總統大選落幕，前總統川普重返白宮，令美元維持強勢地位。受到熱錢與投信業7日聯手匯出影響，新台幣匯率終場貶值6.5分，...

狂跳扣款通知！傳華南銀行動銀行今下午當機 銀行局證實：影響35分鐘

華南金控（2880）旗下華南銀7日，爆出行動銀行疑似當機，不斷跳出扣款通知。金管會銀行局今日回應，初步了解，華南銀今日下...

郭智輝控雲豹能源炒股？金管會：股市本就設有監視制度

經濟部長郭智輝在立法院詢答時，指雲豹能源（6869）炒股，金管會7日回應，指出證交所對股市原本就建立監視制度，假設有任何...

渣打：美國政壇可能掀紅色浪潮 關稅政策恐促全球通膨

美國總統大選剛落幕，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）確定明年1月重返白宮執政，渣打銀行今天表示，共和黨大...

接任3個月首亮相！安聯人壽新總座羅偉睿：目標明年FYP達雙位數成長

剛接任安聯人壽台灣總經理3個月的羅偉睿（Joos Louwerier）7日首度公開露面接受採訪。羅偉睿指出，台灣對安聯人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。