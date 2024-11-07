安聯人壽總座：明年初年度保費以雙位數成長為目標

安聯人壽總經理羅偉睿今日在出席2024年失智老人募款活動會後受訪指出，明年度的初年保費將以雙位數成長為目標，他並說，明年安聯布建業務員團隊的重點將放在台北、高雄，銀行通路的強化，也將成為明年強化通路的重點之一。

羅偉睿也認為，台灣在保險數位化上仍有相當的成長空間，台灣保險市場非常大，保費為世界第十大保險市場，但保險數位化這方面相對落後，他認為可以開發出更多的線上工具讓合作夥伴更順利推展業務。

關於川普當選之後對市場及利率環境的影響，羅偉睿分析，目前關注關稅政策對於通膨率的影響，川普當選對股市短期內是利多，而川普的政策和對市場影響，通常會到他上任之後第二年才會明朗。

安聯在全球65國或地區都有據點，羅偉睿指出，現在除了推廣長照保險，也想要照顧及退休之後的保險，除了維持年金險的強項之外，羅偉睿也進而指出，安聯規畫推出退休後照顧及讓年輕人能預備未來的產品。

羅偉睿也表示，台灣對安聯而言是很重要的市場，由於台灣的保險滲透度強，因此在亞太區的營運規模現在為安聯最大，另外羅偉睿也特別指出，台灣人均保單2至3張，在這麼成熟的市場，再找還能發展的業務的確是挑戰。

羅偉睿分析，安聯有業務、保經代、及銀行三大強通路，明年首先業務部隊會繼續擴大增員，對此他特別指出，業務員分布在台中已很強，至於在台北及高雄還大有成長空間，而安聯的保經代業務市占已為第一名了，後續如何自我繼續成長，則是另一重點。

第三個是銀行的客戶，羅偉睿指出，銀行客戶還不是很了解保險商品，如何幫他們更了解保險產品而開發出更多商機，也是努力的重點。