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川普勝選效應…匯市再爆逾20億美元成交巨量！新台幣淪「最弱亞幣」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
前總統川普重返白宮，令美元維持強勢地位。受到熱錢與投信業7日聯手匯出影響，新台幣匯率終場貶值6.5分，收在32.24元，連三貶並為近三個月新低。美聯社
前總統川普重返白宮，令美元維持強勢地位。受到熱錢與投信業7日聯手匯出影響，新台幣匯率終場貶值6.5分，收在32.24元，連三貶並為近三個月新低。美聯社

美國總統大選落幕，前總統川普重返白宮，令美元維持強勢地位。受到熱錢與投信業7日聯手匯出影響，新台幣匯率終場貶值6.5分，收在32.24元，連三貶並為近三個月新低；市場交投依舊火熱，匯市今天再爆20.175億美元的成交巨量。根據中央銀行統計，新台幣匯率連三天貶值，累計貶值金額已達2.79角。

央行統計顯示，美元指數今天下跌0.12%，主要亞洲貨幣升貶互見，其中星元、台灣主要貿易對手國貨幣韓元以及人民幣匯率均為升值，僅日圓與新台幣匯率貶值，且新台幣匯率貶勢還超前日圓、淪為「最弱亞幣」。

資料指出，相較於星元匯率強升0.26%、韓元匯率上漲0.07%，人民幣匯率也升值0.02%，新台幣匯率今天表現相對弱勢、單日貶值0.2%，超前日圓匯率貶幅0.04%。

匯銀主管指出，匯市今天延續美國前總統川普勝選氣氛，熱錢與投信業同步匯出，促使新台幣匯率盤中一度貶破32.3字頭，最多貶值1.45角，終場在央行與出口商進場拋匯下，貶值金額縮至6.5分，收在32.24元，為近三個月新低。

匯銀主管說，國內股匯走勢持續脫鉤，相較於台股展現多頭氣勢、今天收盤大漲近200點，新台幣匯率已連三日貶值，估計短期內新台幣匯率將維持32~32.5元區間波動。

匯銀主管表示，新台幣匯率昨天重挫2.07角後，今天再貶6.5分，主要是央行前天進場調節，令新台幣匯率貶勢受到壓制，頗有「補貶」味道，接下來市場將密切關注美國聯準會利率會議結論，若聯準會釋出加速降息訊號，將有助新台幣等主要亞幣止貶回升。

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