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狂跳扣款通知！傳華南銀行動銀行今下午當機 銀行局證實：影響35分鐘

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
華南金控（2880）旗下華南銀7日，爆出行動銀行疑似當機，不斷跳出扣款通知。圖/本報資料照片
華南金控（2880）旗下華南銀7日，爆出行動銀行疑似當機，不斷跳出扣款通知。圖/本報資料照片

華南金控（2880）旗下華南銀7日，爆出行動銀行疑似當機，不斷跳出扣款通知。金管會銀行局今日回應，初步了解，華南銀今日下午1點38分起，因受到推播系統服務異常影響，導致大量客戶湧進行動銀行查看，引發網路回應緩慢，影響時間約35分鐘。

銀行局強調，華南銀今天會通報重大偶發，按照程序，7個營業日內將會詳報後續處理，目前釐清沒有駭客，但具體原因還要查證中，主要是因為訊息一時間推播太多到行動銀行客戶引期。

銀行局說明，華南銀今年下午1點38分到1點50分之間，行動銀行app交易緩慢，但網銀正常，主因華南銀推播系統服務異常，造成大量客戶因好奇，登錄到行動銀行查看，導致網路服務回應緩慢逾時，華南銀緊急處理，分批關閉行動銀行對外服務再重開，於今日下午2點13分恢復正常，總計影響時間35分鐘。

市場質疑，是不是華南銀後台出現狀況，導致只要有客戶大量湧入時候，就會出現系統性問題？銀行局說明後續會檢視報告。

華南金控 華南銀 金管會

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