郭智輝控雲豹能源炒股？金管會：股市本就設有監視制度
經濟部長郭智輝在立法院詢答時，指雲豹能源（6869）炒股，金管會7日回應，指出證交所對股市原本就建立監視制度，假設有任何不法情事，都會依照相關規定辦理。
金管會指出，股市都設有監視制度，炒股是刑責，如果發現有異常情事，會依照相關規定辦理，目前都是依照監視制度了解以及查核，假設涉及證券交易法涉有刑責，則會移送到檢調。
郭智輝6日在立法院回覆立委質詢時指出，「雲豹能源為了炒股，講了很多不該講的話」，雲豹能源對此發表聲明，表達沉痛以及遺憾，強調公司營運以及資金運用一切正常，公司財報為公開資訊可以提供大眾檢視。
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