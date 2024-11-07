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下半年金融詐騙陳情案不降反升 金管會揭最新手法

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
今年下半年金融詐騙陳情案件不降反升，根據金管會7日公布統計，光今年下半年7到10月的短短四個月，陳情金融詐騙案件數就達353件，超越上半年333件。示意圖。圖／AI生成
今年下半年金融詐騙陳情案件不降反升，根據金管會7日公布統計，光今年下半年7到10月的短短四個月，陳情金融詐騙案件數就達353件，超越上半年333件。示意圖。圖／AI生成

詐騙集團猖狂，今年下半年金融詐騙陳情案件不降反升！根據金管會7日公布統計，光今年下半年7到10月的短短四個月，陳情金融詐騙案件數就達353件，超越上半年333件。累計今年前10月民眾陳情金融詐騙案件數686件，已經是去年全年詐騙案件的87％，似有成長跡象。

根據金管會最新統計，下半年起，7月到10月的每個月，陳情金融詐騙案件數，都超越上半年各個單月，7月為90件、8月衝到100件、9月80件，10月83件。

累計近三年陳情金融詐騙案件，從2021年439件，成長到2022年636件，2023年再到787件，今年前10月已經達686件。

近期投資人關注的星宇航空掛牌上市公開抽籤活動，成為詐騙集團最新騙人手法。金管會官員指出，根據部會掌握，發現申購股票成為最近詐騙投資群組最新手法，搭上近期媒體熱門抽籤新股新聞，告知民眾中籤抽中股票，再出具偽造金管會的違約申報通知書，要求民眾匯款或是領現交付。

官員解釋，近期收到民眾的檢舉函，獲知詐騙最新流程，是從不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義，成立LINE投資群組開始，之後透過這類詐騙群組管道，宣稱有使用專用通道，可以不限數量優先申購股票，民眾加入後，會通知民眾抽中多張股票。

民眾獲喜訊後，會立刻被詐騙集團告知，必須要馬上匯款至指定帳戶，否則將違約，詐騙集團更出具偽造金管會的違約申報通知書，並派員到民眾住家收取現金，甚至誘導民眾至銀行ATM操作匯款等情事，且還出具工作證要取信民眾。

金管會鄭重澄清，此為詐騙集團手法，請民眾切勿相信，因為金管會不會以任何方式要求民眾匯款或給付資金，合法金融機構也不會要求民眾將投資款項匯至個人銀行帳戶。

股票 詐騙集團 金管會

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