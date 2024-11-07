凱基人壽創新提案競賽 匯聚青年力量支持地方創生

凱基金控（2883）旗下凱基人壽支持地方創生，推動「地方青年人才培育學堂」校園專案，歷經一學期與暑假的協作，由凱基人壽內、外勤專業人才及地方創生團體，共同帶領東南科技大學、大葉大學、南臺科技大學、大仁科技大學等四校共11組學生團隊學習與實作，日前於凱基金控總部大樓完成期末提案競賽，發揮年輕世代的創新能量。

提案主題涵蓋農村產業創新、平埔族原民文化傳承、旅遊經濟再造等議題，展現學子們對地方發展的深刻觀察與新世代創意解決方案。

凱基人壽致力永續發展、支持社會共好，藉由這次活動向鄰近地方創生優先地區的大專院校挹注資源，展現對城鄉均衡發展的支持。凱基人壽總經理郭瑜玲率同三位執行副總經理-容覺生、蘇錦隆、林紹華親臨頒獎典禮，為獲獎團隊授獎，並由多位不同領域的高階主管擔任競賽評審。

郭瑜玲與學子分享，凱基人壽追求的不僅是企業的永續發展，更希望透過專業資源與各界合作，推動社會的永續進步。凱基人壽很高興能夠與四所學校的師生合作，將資源帶到地方創生經濟的重點地區，透過與青年學子的互動，啟發更多新世代人才。郭瑜玲對學子的創意和努力給予肯定，也期待這次的學習經歷能成為他們未來發展的重要啟蒙。

南臺科技大學老師曾碧卿在競賽後提到，學生們在專案課程中克服了學業、家庭與工作間的多重挑戰，在競賽最後準備階段展現決心。她特別感謝凱基人壽的教練們，在過程中不僅分享了多元豐富的職涯經驗，也啟發學子更多的職涯可能的想像；而來自新北坪林區「坪感覺」、彰化溪洲鄉「與泥共好」、台南將軍區「地利小食」、屏東瑪家鄉「深活共構」等地方創生團體的教練們，更在競賽準備中傳授同學創新提案相關經驗的指導，曾碧卿表示地方青年人才培育學堂不僅讓學生打開眼界，更激發他們對未來的想像與可能性。

凱基人壽以行動實踐地方創生，深化與地方的連結。不僅為地方經濟注入嶄新能量，同時擴大在地人才培育系統，讓企業與地方社區的連結更加緊密。凱基人壽將繼續為社會的穩定與繁榮作出持續貢獻，展現壽險業作為社會支柱的長期承諾，與社會共同邁向永續發展。