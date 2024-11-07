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星展推永續交流平台 助中小企業解決ESG焦慮

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
星展銀行攜手ESGpedia、施耐德電機及TÜV SÜD宣布推出「ESG Ready Program」，協助中小企業一站式解決EGS方案。圖／仝澤蓉攝影
星展銀行攜手ESGpedia、施耐德電機及TÜV SÜD宣布推出「ESG Ready Program」，協助中小企業一站式解決EGS方案。圖／仝澤蓉攝影

為協助資源有限的中小企業，面對日趨嚴格的永續要求挑戰，星展銀行（台灣）宣布推出「ESG Ready Program」，攜手ESGpedia、施耐德電機及TÜV SÜD等業界永續專家，為中小企業量身建立永續意識和應對能力的交流平台，協助中小企業逐步落實碳管理的五個實務階段，達成永續發展目標。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸有表示，「ESG Ready Program」不僅提供綠色金融解決方案，還攜手永續產業領導者，從資訊分享、碳盤查、減碳技術到第三方查驗，協助中小企業攜邁向淨零碳排目標，為台灣的社會和環境永續發展帶來正面影響。

「ESG Ready Program」將提供中小企業與各永續領域專家對談與交流的機會，參與的企業與各面向的專家相互間可透過交流的管道，共同協力應對各項永續挑戰，達成減碳目標，同時提升市場競爭力。

擁有百年歷史的施耐德電機（Schneider Electric）為能源管理及自動化領域的數位轉型領導者，為協助中小企業永續轉型，建議採取「數位化」與「電氣化」兩大策略，便能在供電穩定和安全的前提下，有效落實能源及碳排管理。

為協助企業有效實踐永續，在星展銀行（台灣）邀請下，施耐德電機推出中小企業減碳行動包，在永續及能源顧問評估後，從導入符合ISO50001認證的智慧電表與能源管理軟體著手，以精準掌握企業在生產及營運過程中的能耗及碳排資訊，進而將收回的資訊結合客戶行為模式、廠區營運狀況等進行分析，以識別出最需要節能之處，據此訂定節能目標及執行策略，為企業的永續布局提出具體實踐解方。

TÜV SÜD Taiwan作為財團法人全國認證基金會（TAF）認可的溫室氣體查證機構，並預計申請成為環境部認可的溫室氣體排放查驗確信機構，提供的碳查驗服務包括組織碳排放、產品碳足跡、產品生命周期評估、環境產品聲明、碳中和查驗、碳管理課程及碳資訊揭露。為企業的永續性評估及金融支持提供依據，助力綠色轉型。

ESG 星展銀行 減碳 領導者

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