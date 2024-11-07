詐騙猖獗！收到「違約申報通知書」要注意 恐是偽造金管會通知行詐

由於近期仍有許多不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立LINE投資群組，甚至還出具偽造金管會的違約申報通知書，因此金管會今日特別提醒這是詐騙手法，要民眾千萬不要相信。

金管會指出，這些詐團透過群組宣稱使用專用通道，可不限數量優先申購股票，民眾加入後，會通知民眾抽中多張股票，須馬上匯款至指定帳戶，否則將有違約情事，並有出具偽造金管會的違約申報通知書，及派員收取現金或誘導至銀行ATM操作匯款等情事，呼籲民眾千萬不要相信。

金管會提醒民眾，金管會主要負責金融市場及金融服務業相關政策的訂定與執行，以及監督管理金融機構，不會以任何方式要求民眾匯款或給付資金。此外，合法金融機構也不會要求民眾將投資款項匯至個人銀行帳戶。

如有詐騙疑慮，可撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或直接撥打反詐騙諮詢專線（02-2737-3434）查詢合法業者相關資訊，審慎確認投資或交易係透過合法金融機構進行，以維護自身權益及保障財產安全。