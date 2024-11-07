快訊

賀錦麗還要「不斷戰鬥」？民主黨為何全面潰敗

總預算案明可望付委 卓榮泰邀朝野會商…藍綠白座位安排有巧思

選前堅稱「賀錦麗將取勝」 神預測9屆大選專家認了：預測有誤

聽新聞
0:00 / 0:00

詐騙猖獗！收到「違約申報通知書」要注意 恐是偽造金管會通知行詐

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
由於近期仍有許多不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立LINE投資群組，甚至還出具偽造金管會的違約申報通知書，因此金管會今日特別提醒這是詐騙手法，要民眾千萬不要相信。詐騙示意圖。圖／AI生成
由於近期仍有許多不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立LINE投資群組，甚至還出具偽造金管會的違約申報通知書，因此金管會今日特別提醒這是詐騙手法，要民眾千萬不要相信。詐騙示意圖。圖／AI生成

由於近期仍有許多不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立LINE投資群組，甚至還出具偽造金管會的違約申報通知書，因此金管會今日特別提醒這是詐騙手法，要民眾千萬不要相信。

金管會指出，這些詐團透過群組宣稱使用專用通道，可不限數量優先申購股票，民眾加入後，會通知民眾抽中多張股票，須馬上匯款至指定帳戶，否則將有違約情事，並有出具偽造金管會的違約申報通知書，及派員收取現金或誘導至銀行ATM操作匯款等情事，呼籲民眾千萬不要相信。

金管會提醒民眾，金管會主要負責金融市場及金融服務業相關政策的訂定與執行，以及監督管理金融機構，不會以任何方式要求民眾匯款或給付資金。此外，合法金融機構也不會要求民眾將投資款項匯至個人銀行帳戶。

如有詐騙疑慮，可撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或直接撥打反詐騙諮詢專線（02-2737-3434）查詢合法業者相關資訊，審慎確認投資或交易係透過合法金融機構進行，以維護自身權益及保障財產安全。

詐騙集團偽冒金管會的違約申報通知書。圖/金管會提供
詐騙集團偽冒金管會的違約申報通知書。圖/金管會提供

詐騙集團 金管會

延伸閱讀

北市10月被詐團騙走21億元 案件數、財損金額高居「全國榜首」

私校富二代同窗合組詐團撈近億元 5高中死黨淪階下囚

台中2律師捲詐團涉洩密 法官認關鍵證人附和檢…判無罪

壯大投信規模 金管會擬刪全委投資10%天花板限制

相關新聞

星展推永續交流平台 助中小企業解決ESG焦慮

為協助資源有限的中小企業，面對日趨嚴格的永續要求挑戰，星展銀行（台灣）宣布推出「ESG Ready Program」，攜...

「大到不能倒」銀行名單出爐！中信、北富銀等6家持續連莊

金管會公布今年度系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱大到不能倒銀行）名單，維持中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金...

詐騙猖獗！收到「違約申報通知書」要注意 恐是偽造金管會通知行詐

由於近期仍有許多不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立LINE投資群組，甚至還出具偽造金管會的違約申報通知書，因...

元大人壽500名員工暨眷屬 熱情參與188永續接力計畫

氣候變遷對環境及生態衝擊的風險不斷升高，尤以極端氣候影響最甚，造成農作物收成減少、糧食供應不足。人類為了食物和生活所需，...

幸福企業「薪」情佳！彰銀員工薪資中位數高達130萬元

1111人力銀行指出，根據主計總處公布2023全台每人每月經常性薪資平均4萬5496元，而捧著「金飯碗」的金融業從業人員...

五月天25周年新年演唱會 玉山卡友獨享優先購票

華人音樂天團MAYDAY五月天《回到那一天》25周年演唱會新年特別版，將從今年12月28、29、31日到2025年1月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。