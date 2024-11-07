快訊

德國政府的惡夢？川普將強勢回歸白宮 專家嘆「是麻煩的問題」

獨／上將退役藍委陳永康1敵4護議事人員 韌帶斷裂抽大量積血

歐司瑪科技「假綠能」吸金詐騙上億元 檢警搜索拘提6人到案

川普勝選…外界憂永續發展走回頭路 星展銀羅綸有：禁不起再倒退

中央社／ 台北7日電
星展銀行攜手ESGpedia、施耐德電機及TÜV SÜD宣布推出「ESG Ready Program」，協助中小企業一站式解決EGS方案。聯合報記者／仝澤蓉攝影
星展銀行攜手ESGpedia、施耐德電機及TÜV SÜD宣布推出「ESG Ready Program」，協助中小企業一站式解決EGS方案。聯合報記者／仝澤蓉攝影

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝選，外界憂心永續發展走回頭路，星展銀行（台灣）永續長羅綸有今天指出，全球永續發展禁不起再倒退，目前極端氣候持續發生，也沒有空間可以倒退。

星展銀行（台灣）今天舉行「ESG Ready Program」合作備忘錄簽署儀式，攜手ESGpedia、施耐德電機及TÜV SÜD（南德產品驗證顧問公司）等永續專家。

談及川普勝選後的永續發展，星展銀行企業及機構銀行負責人暨永續長羅綸有表示，他憂心永續禁不起再倒退，目前極端氣候持續發生，也沒有空間可以倒退。不過，他提到，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也許是個拉力，在永續路上算是先行者，希望能對川普發揮正面影響力。

ESGpedia台灣區負責人趙大明則表示，永續是世界的趨勢，並認為川普必定會回到永續議題上調整。他補充，川普想把製造業搬回美國，就必須面對永續的議題。

羅綸有指出，星展銀積極支持再生能源發展，目前在台灣承作6個離岸風電專案、大型太陽能有10個專案，專案融資支持的發電量約4.4GW（百萬瓩）。他指出，大企業在永續推動是順勢而為，因為有理念、資源和執行力，但是中小企業相對充滿挑戰。

羅綸有指出，今天提出的ESG Ready Program是更系統性更全面的方案，從資訊分享、碳盤查、減碳技術具體方案到第三方查證都能提供中小企業端對端解決方案（end-to-end solution）。

星展銀以中小企業角度介紹，計畫首要提升企業對永續的認知及教育訓練，藉由了解才能評估成本、供應商的要求等永續影響，第2階段進入碳盤查，並根據碳盤查結果制定中長期目標。

第3階段需要軟硬體配合，像是施耐德電機為協助中小企業永續轉型，推出中小企業減碳行動包，在永續及能源顧問評估後，導入智慧電表與能源管理軟體，落實能源及碳排管理；再來是星展銀提供綠色金融支持與資源配置，最後則是透過第三方認證機構查驗碳排績效。

星展銀指出，ESG Ready Program目標是希望給業界起到領頭地位，沒有設定多少客戶，不過明年希望透過計畫能放貸新幣500萬元（約新台幣1.2億元）的目標。

4G ESG 再生能源 川普 星展銀行 減碳 離岸風電

延伸閱讀

川普可能從嚴制裁伊朗 全球石油市場恐受衝擊

川普確定勝選後 陸外交部首發聲！再籲：應慎重處理涉台問題

白宮易主後陸網炸鍋！川普遭笑指「川建國同志」 陸人看熱鬧、擔憂並存

美學者：北京正密切關注川普這次接不接賴清德電話

相關新聞

獨／社群詐騙太猖獗 兆豐領銜逾10家大型銀行對社群平台抽廣告

社群平台詐騙太猖獗又不願執行實名制，銀行忍無可忍終下殺手鐧，據透露，兆豐銀行已串聯八大行庫以及多家大型民營銀行，一起加入...

川普勝選效應…匯市再爆逾20億美元成交巨量！新台幣淪「最弱亞幣」

美國總統大選落幕，前總統川普重返白宮，令美元維持強勢地位。受到熱錢與投信業7日聯手匯出影響，新台幣匯率終場貶值6.5分，...

狂跳扣款通知！傳華南銀行動銀行今下午當機 銀行局證實：影響35分鐘

華南金控（2880）旗下華南銀7日，爆出行動銀行疑似當機，不斷跳出扣款通知。金管會銀行局今日回應，初步了解，華南銀今日下...

郭智輝控雲豹能源炒股？金管會：股市本就設有監視制度

經濟部長郭智輝在立法院詢答時，指雲豹能源（6869）炒股，金管會7日回應，指出證交所對股市原本就建立監視制度，假設有任何...

渣打：美國政壇可能掀紅色浪潮 關稅政策恐促全球通膨

美國總統大選剛落幕，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）確定明年1月重返白宮執政，渣打銀行今天表示，共和黨大...

接任3個月首亮相！安聯人壽新總座羅偉睿：目標明年FYP達雙位數成長

剛接任安聯人壽台灣總經理3個月的羅偉睿（Joos Louwerier）7日首度公開露面接受採訪。羅偉睿指出，台灣對安聯人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。