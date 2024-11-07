川普勝選…外界憂永續發展走回頭路 星展銀羅綸有：禁不起再倒退

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝選，外界憂心永續發展走回頭路，星展銀行（台灣）永續長羅綸有今天指出，全球永續發展禁不起再倒退，目前極端氣候持續發生，也沒有空間可以倒退。

星展銀行（台灣）今天舉行「ESG Ready Program」合作備忘錄簽署儀式，攜手ESGpedia、施耐德電機及TÜV SÜD（南德產品驗證顧問公司）等永續專家。

談及川普勝選後的永續發展，星展銀行企業及機構銀行負責人暨永續長羅綸有表示，他憂心永續禁不起再倒退，目前極端氣候持續發生，也沒有空間可以倒退。不過，他提到，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也許是個拉力，在永續路上算是先行者，希望能對川普發揮正面影響力。

ESGpedia台灣區負責人趙大明則表示，永續是世界的趨勢，並認為川普必定會回到永續議題上調整。他補充，川普想把製造業搬回美國，就必須面對永續的議題。

羅綸有指出，星展銀積極支持再生能源發展，目前在台灣承作6個離岸風電專案、大型太陽能有10個專案，專案融資支持的發電量約4.4GW（百萬瓩）。他指出，大企業在永續推動是順勢而為，因為有理念、資源和執行力，但是中小企業相對充滿挑戰。

羅綸有指出，今天提出的ESG Ready Program是更系統性更全面的方案，從資訊分享、碳盤查、減碳技術具體方案到第三方查證都能提供中小企業端對端解決方案（end-to-end solution）。

星展銀以中小企業角度介紹，計畫首要提升企業對永續的認知及教育訓練，藉由了解才能評估成本、供應商的要求等永續影響，第2階段進入碳盤查，並根據碳盤查結果制定中長期目標。

第3階段需要軟硬體配合，像是施耐德電機為協助中小企業永續轉型，推出中小企業減碳行動包，在永續及能源顧問評估後，導入智慧電表與能源管理軟體，落實能源及碳排管理；再來是星展銀提供綠色金融支持與資源配置，最後則是透過第三方認證機構查驗碳排績效。

星展銀指出，ESG Ready Program目標是希望給業界起到領頭地位，沒有設定多少客戶，不過明年希望透過計畫能放貸新幣500萬元（約新台幣1.2億元）的目標。