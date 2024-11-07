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「大到不能倒」銀行名單出爐！中信、北富銀等6家持續連莊

中央社／ 台北7日電
金管會公布今年度系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱大到不能倒銀行）名單，維持中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫、兆豐銀行及第一銀行共6家入列。圖/本報資料照片
金管會公布今年度系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱大到不能倒銀行）名單，維持中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫、兆豐銀行及第一銀行共6家入列。圖/本報資料照片

金管會公布今年度系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱大到不能倒銀行）名單，維持中信銀行台北富邦銀行國泰世華銀行、合作金庫兆豐銀行第一銀行共6家入列。不過，自2020年度新增一銀後，大到不能倒名單迄今沒有變化。

金管會今天公布今年度系統性重要銀行名單，維持6家，其中中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫、兆豐銀行均自2019年起年年被指定為D-SIBs，第一銀行則自2020年起被指定。

依規定，被金管會指定為D-SIBs銀行，應自被指定日次年起，分4年於各年底前平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求，並向主管機關申報經營危機應變措施及每年辦理並通過2年期壓力測試。

不過，為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能以支持實體經濟，D-SIBs須提列2%內部管理資本要求的強化措施，金管會已容許延後實施，D-SIBs可一律自2022年至2025年分4年提列完成即可。

金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會說明，若以今年第2季底財務數字為基準，除了一銀以外的5家系統性重要銀行資本適足比率已符合今年底應達到的最低資本要求，國泰世華銀及北富銀更已提前達標2025年最低資本要求。

林志吉也透露，若看今年第3季底財務數字，一銀亦已符合今年底應達到的最低資本要求。

他提到，6家系統性重要銀行於今年申報的第二支柱壓力測試結果亦符合2年度合格標準，且6家系統性重要銀行已在申報第二支柱監理審查原則資料時，一併將經營危機應變措施函報金管會，由金管會及存保公司檢視。

中信銀行 兆豐銀行 台北富邦銀行 合作金庫 國泰世華 第一銀行 金管會

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