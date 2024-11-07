幸福企業「薪」情佳！彰銀員工薪資中位數高達130萬元

1111人力銀行指出，根據主計總處公布2023全台每人每月經常性薪資平均4萬5496元，而捧著「金飯碗」的金融業從業人員平均薪資為11萬5551元，薪資表現明顯高於整體平均，因而每年公股銀行及金控集團招考，總是吸引大批考生躍躍欲試。

擁有百年歷史根基的「彰化銀行」，近年來持續推動公司治理及永續發展，耕耘有成，獲列道瓊世界指數成分股，並連續三年獲利成長20%，依證交所公布資料顯示，2023年「非擔任主管職務之員工薪資中位數」中，彰化銀行員工薪資中位數高達130萬元。積極打造友善包容的幸福職場，提供員工優質學習環境及完整的升遷路徑，並提供員工持股信託、生育補助等，福利相當完備。

外商銀行「星展銀行」的2025年「星展儲備幹部計劃」（Management Associate Programme，MAP），今年特別擴大規模，預計招募逾 30 名儲備幹部，此計畫不僅提供具有市場競爭力的薪資福利，第一年即享年薪百萬，完整的職涯發展路徑，全力培育年輕世代成為金融領導人才。為期12個月的培訓和指導，取消了傳統的職位輪調，透過量身定製的學習體驗來增強員工的職業技能和知識，全面強化儲備幹部的職業成長和發展。結訓後，根據個人績效表現，表現優異者最快有機會在 18～24 個月晉升，或是獲選為高潛力人才，並加入跨國輪調計劃。

台灣汽車金融龍頭「和潤企業」，現有規模員工數已達1000人，較去年成長119%，今年為擴大企業金融融資服務，成立和潤興業股份有限公司，持續不斷招募新血，多元化薪酬制度，有員工持股信託，鼓勵儲蓄長期累積財富照護退休生活，公司百分之百相對提撥獎勵金購買公司股票，每月存入員工信託專戶共享經營成果，和潤企業表示：「幸福企業給予員工的是一份career 而不是job，認同與歸屬感讓員工樂在工作。」

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，金融業待遇好福利俱全，行員可以享受優惠存款利率、固定調薪、低利貸款，以及平均4至6個月的年終獎金，金飯碗職涯前景絲毫不遜於科技業。受到退休潮的影響，近年來八大官股銀行面臨人才短缺，因此一年內多次舉辦招考來補充人力，剛入行的新鮮人，平均年薪落在60至70萬元，包括彰化銀行、合作金庫、星展銀行、永豐銀行等都在1111人力銀行釋出各種職缺，歡迎想挑戰金融業的求職者積極投遞履歷應試。

曾仲葳表示，企業留才方式不一而足，皆盼望提高職場幸福感，達成員工穩定久任，而幸福企業票選( https://happiness.1111.com.tw/)已邁入第五屆，共分為11大類，包括「一般生活服務」、「大傳教育社福」、「營造建築」、「生技醫療」、「科技/能源研發」、「金融管顧」、「製造業」、「休閒娛樂服務」、「飯店旅宿」、「貿易流通業」以及「餐飲服務業」，今年票選活動盛況超越以往，吸引近3,700家企業共襄盛舉，有494家脫穎而出，獲得幸福企業金獎標章認證，預計11月11日將於台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮，包括國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、台北市副市長張溫德、新北市副市長劉和然、前內政部長李鴻源、中經院董事長曹添旺、衛福部長官、經濟部長官等重量級貴賓，都將蒞臨現場擔任頒獎人，現身力挺幸福企業。