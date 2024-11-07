星展銀 ESG Ready Program 助中小企業全方位永續轉型

星展銀行（台灣）7日宣布推出「ESG Ready Program」，攜手ESGpedia、施耐德電機及TÜV SÜD等業界領先的永續專家，為中小企業量身建立永續意識和應對能力的交流平台，透過與ESG旅程中各階段的產業專家交流，協助中小企業逐步落實碳管理的五個實務階段，達成永續發展目標。

因應台灣規劃2026年起接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則藍圖，推動上市櫃公司加強ESG資訊揭露及永續報告書編製，中小企業儘管未被強制要求，卻因身處大型企業供應鏈中，間接受到永續管理要求的影響。以有限的資源與人力面對日趨嚴格的永續要求挑戰，進一步突顯出專業ESG服務的關鍵性與急迫需求。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸有表示，「ESG Ready Program」展現了星展對於中小企業永續發展的全力支持。星展銀行（台灣）不僅提供綠色金融解決方案，還攜手永續產業領導者，從資訊分享、碳盤查、減碳技術到第三方查驗，與中小企業攜手踏上永續轉型之路，共同邁向淨零碳排目標，為台灣的社會和環境永續發展帶來正面影響。

「ESG Ready Program」從企業視角出發畫出永續旅程，企業可從提升永續認知著手，依序進行碳盤查與策略制定、落實永續實踐、運用綠色金融支持，並最終透過第三方查驗碳排績效，推動永續發展。「ESG Ready Program」將提供中小企業與各永續領域專家對談與交流的機會，參與的企業與各面向的專家相互間可透過交流的管道，共同協力應對各項永續挑戰，達成減碳目標，同時提升市場競爭力。

階段一：永續認知提升與資訊分享

隨著全球永續發展趨勢的演變，中小企業需迅速調整策略，符合日益強化的永續規範。星展銀行（台灣）將舉辦專屬客戶活動，聯合外部專業 ESG 夥伴，分享政策變革、企業痛點與解決方案，幫助中小企業找到適合的永續發展策略。

階段二：碳盤查與策略制定

在企業進行永續策略布局的過程中，碳盤查與永續報告是至關重要的一步，因此企業有需要掌握其碳排放情況。星展銀行（台灣）邀請永續金融科技公司ESGpedia加入交流平台， ESGpedia主要業務包括運用全球性商品碳係數資料庫，建立通用的ESG指標。ESGpedia 平台協助中小企業量化並盤點各項商業活動的碳排放，根據 ISO 14064 標準生成碳盤查與永續報告。同時支持企業因應供應鏈永續要求，企業亦可透過ESGpedia協助，制定短、中、長期減碳策略，展現碳管理承諾與能力。

階段三：節能減碳解決方案落實

施耐德電機（Schneider Electric）為能源管理及自動化領域的數位轉型領導者，為協助中小企業永續轉型，建議採取「數位化」與「電氣化」兩大策略，便能在供電穩定和安全的前提下，有效落實能源及碳排管理。為協助企業有效實踐永續，在星展銀行（台灣）邀請下，施耐德電機推出中小企業減碳行動包，在永續及能源顧問評估後，從導入符合ISO50001認證的智慧電表與能源管理軟體著手，以精準掌握企業在生產及營運過程中的能耗及碳排資訊，進而將收回的資訊結合客戶行為模式、廠區營運狀況等進行分析，以識別出最需要節能之處，據此訂定節能目標及執行策略，為企業的永續佈局提出具體實踐解方。

階段四：綠色金融支持與資源配置

中小企業在邁向綠色轉型的過程中，資金和資源常成為其主要挑戰。作為東南亞首家公開脫碳路徑及產業目標的銀行，星展集團在台灣已支持15項大型綠色能源專案融資。如今，星展銀行（台灣）將綠色金融服務延伸至中小企業，提供綠色貿易融資和綠色貸款，幫助中小企業有效減少碳排放，並強化其永續發展的競爭力。透過資金的支持，企業得以兼顧盈利與社會責任，建立長期的永續正循環。

階段五：第三方查驗碳排績效

企業可考慮委託第三方查驗，提升企業碳管理的公信力與透明度。因此星展銀行（台灣）也邀請TÜV SÜD Taiwan加入交流平台與企業進行交流。TÜV SÜD Taiwan作為財團法人全國認證基金會（TAF）認可的溫室氣體查證機構，並預計申請成為環境部認可的溫室氣體排放查驗確信機構，提供的碳查驗服務包括組織碳排放、產品碳足跡、產品生命週期評估、環境產品聲明、碳中和查驗、碳管理課程及碳資訊揭露。為企業的永續性評估及金融支持提供依據，助力綠色轉型。