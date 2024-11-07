國泰世華香港分行獲頒「香港綠色及永續金融大獎」六殊榮

國泰世華香港分行致力落實永續金融發展，今年以活動夥伴身份，參與香港品質保證局舉辦的「香港品質保證局三十五周年專題論壇」及「2024香港綠色及永續金融大獎」頒獎典禮，國泰世華香港分行奪下六項大獎。包括「傑出綠色和永續貸款結構顧問（紡織業）」、「傑出綠色和永續貸款結構顧問（水務業）」，國泰世華香港分行行長簡啟源及三名分行同仁，亦分別獲頒四座個人大獎，包含兩座「傑出綠色和永續金融發展領袖」及兩座「傑出綠色和永續金融發展策略專才」。

國泰世華香港分行連三年榮獲香港綠色及永續金融大獎，香港分行行長簡啟源表示：「國泰世華積極協助企業量身打造ESG融資方案，近年綠色金融業務顯著成長，至今已佔全行貸款近兩成。香港分行亦於2022年與香港品質保證局簽署策略合作備忘錄（MOU），今年十分榮幸再度獲得香港品質保證局肯定，盼未來持續深化雙方綠色金融業務合作，加速社會低碳轉型。｣

今年香港品質保證局三十五周年專題論壇以永續金融、ESG、氣候適應三大策略為主題，匯聚來自海外和香港當地政商界企業領袖、專家學者擔任演講嘉賓，包括香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇、前聯合國秘書長暨全球綠色增長研究所總裁潘基文、中國認證認可協會常務副會長兼秘書長黃繼先等。吸引超過800名企業與金融業者共襄盛舉，共同探討「ESG及永續融資如何實現聯合國永續發展目標及提升氣候應變能力」、「金融市場永續發展披露的全球通用基準最新發展」、「國際標準趨勢以及綠色永續銀行與融資經驗」等三大面向，聚焦如何利用現有資源連結跨域夥伴，為環境永續發展盡一份力。

此外，國泰世華銀行副總經理温珍瀚更獲邀於論壇分享「綠色和永續金融推廣經驗」，他分享：「國泰世華積極於海外市場複製台灣永續金融的推廣成功經驗，2023年國泰世華全行永續連結貸款（Sustainability-Linked Loan）承作金額相較於2022年顯著提升95%，綠色貸款金額亦呈現雙位數增長，目前香港已成為國泰世華海外地區最重要的永續金融市場之一，期望持續攜手香港品質保證局推廣綠色金融業務合作範疇。｣