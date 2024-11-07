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五月天25周年新年演唱會 玉山卡友獨享優先購票

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山銀行金融獨家贊助，玉山卡友獲享提前於11月10日上午10點優先購買五月天《回到那一天》25周年演唱會新年特別版門票。玉山銀行／提供
玉山銀行金融獨家贊助，玉山卡友獲享提前於11月10日上午10點優先購買五月天《回到那一天》25周年演唱會新年特別版門票。玉山銀行／提供

華人音樂天團MAYDAY五月天《回到那一天》25周年演唱會新年特別版，將從今年12月28、29、31日到2025年1月1、4、5日，在樂天桃園棒球場陪伴歌迷迎接一年的最後和最初。演唱會門票即將在11月10日上午11點於拓元售票系統開放線上售票，本次演唱會由玉山銀行金融獨家贊助，為回饋廣大玉山卡友，每場次特別規劃「玉山卡友專區」，提供所有玉山信用卡友提前1小時於上午10點優先購票，每人每場次限購4張門票，喜愛五月天的朋友準備好玉山信用卡，把握機會現場感受五月天演唱會的魅力！

五月天《回到那一天》演唱會，為紀念出道25週年所舉辦的大型巡迴演唱會，去年從台中跨年起跑，一路前往高雄、香港、北京等多個城市，超過250萬人次揮舞著魔法螢光棒，此次即將回到桃園與大家一起跨年，打造六晚一樣難忘的演唱會。在舞台方面，五月天打造「5懈可擊」的音樂、聲光及視覺饗宴，為了帶給歌迷最好的畫面與體驗，舞台設計、燈光結構、音響架設都有更多突破性的創新，創造出「5與倫比」的視覺與聽覺完美效果。

玉山長期支持優質藝文活動，為感謝顧客對於玉山信用卡的支持，本次除了提供玉山卡友獨家優先購票，玉山銀行也自11月1日起推出演唱會門票抽獎活動，只要使用玉山Unicard消費每滿1,000元，或持有玉山台外幣數位帳戶並自動扣繳信用卡費，即可享有五月天《回到那一天》新年特別版演唱會門票以及玉山獨家紀念版行動電源之抽獎機會!相關活動內容請參閱「玉山銀行 數位生活好康」FB公告。

五月天 演唱會 玉山銀行

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