證交所年度徵才起跑 招募五大領域菁英

臺灣證券交易所宣布啟動2024年新進人員招募甄選，熱誠邀請來自「會計、法律、商管、資訊、機電」等五大領域的優秀人才加入，共同創造證券市場的多元未來，啟動創新引擎、飆速成長動力、開發無限空間。

作為帶動臺灣資本市場前進的領頭者，證交所除持續深化數位轉型、精進永續管理，引領臺灣成為亞洲資產管理中心外，更積極投入資源以強化團隊專業，重視員工生活及工作平衡、打造多元共融的職場環境。本年度已陸續獲得2024年HR Asia亞洲最佳企業雇主獎及企業永續獎、2024台北市零碳標竿獎、2024第八屆資誠永續影響力獎及2024年工作生活平衡獎-友善家庭獎等四項獎項的高度肯定，更是全球首家榮獲BSI頒發ISO 14068-1碳中和證書之交易所，以實際行動實現永續零碳承諾。

證交所不僅重視員工的職場發展，更注重員工的身心健康。除了基本勞健保外，還提供員工團體保險、交通與伙食津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托育津貼及子女教育補助等多樣化福利。為了促進全方位的成長，證交所也提供國內外進修培訓機會，並支持多元的員工社團活動，積極關懷並照顧員工的全面發展。

證交所期待吸引具創新思維的人才，為資本市場注入新動能，加速數位轉型，提供企業與投資人更穩健、安全的市場環境。證交所這次預計招募「會計、法律、商管、資訊、機電」等五大類別，包括：會計人員、法務人員、財金人員(包含交易制度、券商服務及業務規劃三組)、應用系統開發人員、資通安全人員、系統與網路管理人員、系統操作與程式開發人員、機電管理人員。歡迎踴躍報名參與，成為臺灣證券交易所的生力軍。

這次新進人員招募甄選報名期間，自2024年11月7日（星期四）起至11月22日（星期五）止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/twse20241214。