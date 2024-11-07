LINE Pay 跨境支付交易量成長2.5倍 再拓韓國支付據點

LINE Pay統計，今年7月開通台灣用戶可至韓國合作商店使用LINE Pay後，交易量呈倍數成長，顯示台灣用戶對LINE Pay跨境支付的高度需求。繼韓國新羅免稅店後，LINE Pay再拓韓國超商龍頭CU、快時尚服飾品牌TOPTEN10、知名美妝品牌INNISFREE以及SAMSUNG C&T旗下多達11個知名服飾品牌合作據點，年底旅遊旺季到，更提供遊韓消費可享最高LINE POINTS 20%回饋優惠。

LINE Pay表示，透過觀察台灣用戶的消費特性，拓展跨境支付特別優先選擇與台灣遊客喜愛造訪的產業知名龍頭品牌合作，透過獨家行銷合作，與海外商店共同為用戶提供多項獨家專屬優惠。

根據內部統計，台灣用戶9月於韓國交易量已較7月成長2.5倍，顯示用戶對LINE Pay跨境支付便利性的高度需求與喜愛，預期未來跨境交易量將持續成長。

LINE Pay重視消費者體驗，更獨家推出「遊韓專區」平台，讓用戶在海外也能一手掌握當地最新旅遊情報與資訊、快速取得推薦熱門行程、各式消費優惠與回饋攻略等在地旅遊資訊，更可以LINE Pay直接尋找周邊合作店家，享受如同在台灣的消費環境與流暢的支付體驗。

韓綜《黑白大廚》正夯，LINE Pay也跟上話題，CU超商為韓國超商領導品牌之一，擁有超過1萬8千間門市，是台灣遊客到韓必逛購買經典香蕉牛奶、餅乾、泡麵等戰利品的超商，現在直接嗶LINE Pay更可購入CU超商最夯《黑白大廚》聯名商品還可再享最高LINE POINTS 12%的獨家回饋。即日起至2025年1月31日，用戶使用LINE Pay結帳可享3%回饋，綁定的信用卡為VISA卡別再加碼3%回饋，並有其他信用卡優惠。

近期於韓國開通的合作商店包含廣受年輕族群喜愛的快時尚服飾品牌TOPTEN10、韓國自然主義美妝知名品牌INNISFREE、SAMSUNG C&T旗下11家時尚品牌實體門市，包括台灣用戶愛逛的BEAKER、COMME des GARCONS、ami、MAISON KITSUNE等，LINE Pay未來還將持續拓展更多熱門品牌據點。