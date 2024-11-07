最新一波新台幣定存登場！年利率衝2.2%

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美國聯準會進入降息循環，國銀提供新台幣高利存款，遠銀Bankee與王道（2897）銀行皆在11月初推出新優惠，內容分別為四個月1.66%、六個月期2.2%年利率，讓民眾可鎖住利率。

王道銀行即日起至12月31日止，推出新台幣年利率2.2%六個月新資金優惠定存專案，單筆起存金額最低新台幣2萬元起，單筆上限最高新台幣300萬元，每人可開立最多99筆，採複利計息，到期一次給付。該專案限新資金參與，新資金定義為客戶開立本專案當下，帳戶內台外幣存款總餘額較今年9月30日日終存款總餘額超出之金額。

遠東商銀Bankee社群銀行為幫客戶守住錢包，即日起至12月31日推出新台幣四個月期定存方案，固定利率達1.66%，且四個月期契合從今年底到明年農曆過年後的短期理財需求，單筆1萬元起存，定存開單張數無上限，惟須注意單張定存金額上限為新台幣300萬元。

LINE Bank推出加碼台幣定存專案，2至13個月存期的新台幣專案利率，利率最高1.91%，現在起存、優利鎖定一路到2025年底，LINE Bank強調，最新推出的專案定存，百元即可起存，存款額度最高3,000萬元。透過LINE App錢包，或直接進入LINE Bank App皆可找到專案定期存款，輕鬆鎖住穩收高利。

台新銀行表示，即日起至12月31日止，推出「新優利2台幣定存專案」，讓民眾資金可以穩健儲蓄，客戶以「新資金」存入台新銀行，可享12個月定存年息1.88%之優惠利率，開辦對象不限新、舊戶，凡持有台新銀行新台幣綜合存款帳戶並匯入新資金者，可至台新銀行全台分行臨櫃辦理，單筆承作金額為10萬至299萬元。

渣打銀行即日起至12月31日止，推出「利定勝天」新台幣定存年利率1.7%方案，6個月天期，單筆最低起存金額100萬元，單一客戶最高承作金額1,000萬元，專案額度為30億元，但限新資金優惠，僅透過臨櫃或myRM數位隨行理專服務辦理。