多2家！8銀行擁百萬數存戶 銀行喊入「深水區」才關鍵

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據金管會統計，2024年9月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2345.8萬戶，季增5.2%是史上同期新低，年增25%持續破底，市場愈發飽和：9月底新增華南銀、玉山銀2家數存開戶衝破百萬戶大關，至今已有8家銀行擠入百萬數存戶俱樂部。

這8家是台新銀、國泰世華銀、連線商銀（Line Bank）、永豐銀、第一銀、中信銀，及9月入列的華南銀與玉山銀兩新兵。

據數據顯示，9月底除台新銀逾400萬戶、國泰逾270萬戶、Line Bank也逼近200萬戶大幅拉開差距外，其餘五家銀行數存開戶數都落在100~185萬戶之間，北富銀與彰銀也已逾90萬戶，有機會隨時擠入百萬俱樂部。

那麼，越過百萬數存戶這道檻，已達規模經濟了嗎？又或是市場轉趨飽和下，達百萬數存戶的銀行家數也會飽和嗎？達百萬數存戶又代表何種意義？

一家民營銀行主管坦言，在數存市場早期時，的確會關注「百萬戶大關」，這代表「獲客、擴量」有成，但市場轉趨成熟後，要關注三大重點，一、百萬數存戶中，總歸戶有多少人？二、這些客戶是否也在其他銀行擁有「多帳戶」？三、能產生實際效益者，又有多少比例？

前五大數存戶銀行，早已從獲客，看商品持有度（滲透度），轉入第三階段深度經營的「深水區」，這深水區是看虛實整合、數位落地後，與每一客戶往來要變成「能替銀行賺錢」，這遠比能否擠入百萬俱樂部還要重要。

銀行局副局長侯立洋也坦言，各銀行數存戶一開始策略是獲客，現在是希望帳戶效率更高。據了解，已有業者爭取開數存戶同時可申請更多業務功能，如數存戶做水電、學費代扣繳，甚或是連結證券戶，金管會已評估中。

侯立洋說，國銀數存戶成長力道趨緩有三大原因，一、部分銀行已減少對數存戶做行銷推廣和優惠活動，導致民眾開戶誘因降低，二、銀行強化洗錢防制、阻詐、防範人頭戶，例如既有客戶加辦數存戶，是採「原數存帳戶升級」和加開子帳戶，而非讓客戶多開，三、基期一路墊高，導致成長率下滑。

銀行主管也說，過去都是監測開戶後的交易金流，現在已往前、導入開戶前徵審，精準找出數存人頭戶或防範詐騙，也是數存戶下降的因素之一。