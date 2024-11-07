川普重返白宮…匯市爆量 台幣重貶2.07角收32.175元

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國前總統川普重返白宮，激勵美元指數6日強漲、非美貨幣全數倒地，國內匯市也爆量重挫。匯銀主管指出，眼見川普勝選機率升高，外資午後瘋狂匯出近10億美元，投信與進口商也進場買匯，加重新台幣貶值壓力；儘管中央銀行盤中與尾盤均進場拋匯調節，新台幣匯率昨（6）日仍狂貶2.07角，收32.175元，市場交投熱絡，匯市一日爆出28.985億美元的成交巨量。

央行資料顯示，新台幣匯率昨天貶值金額2.07角，為近一年最大，收盤價32.175元也是近一個月來的新低水準。

昨日主要貨幣對美元升貶幅

匯銀主管說，市場原先就預期，川普勝選有利股市，同時也會促使美元走強、主要亞幣承壓，昨天市場反應符合市場預期。在外資與投信業聯手匯出下，新台幣匯率貶破32元大關，最低滑落至32.242元，最多貶值2.74角。

為避免匯市貶勢失控，央行盤中與尾盤均進場拋匯抑制貶勢，出口商在匯價跌深時也進場拋匯，但看著匯價愈跌愈深，惜售風氣漸盛，新台幣匯率終場貶值逾2角報收。