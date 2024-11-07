一銀桌球錦標賽 千人競技

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第一銀行長期推廣桌球運動，連年舉辦全國性賽事，提供桌球菁英磨練球技的平台，讓桌球運動向下扎根，第14屆「2024第一銀行桌球錦標賽」於5日至6日在新北市板樹體育館開打，吸引近百支隊伍報名參與，近千人同場爭取最高榮譽。

「第一銀行桌球錦標賽」是許多傳統桌球勁旅引頸期盼的年度盛事，本屆賽事不僅將獎金提高，還提供限量紀念品及餐盒，且免報名費，深受桌球好手們喜愛與支持，其中，國小組更是每年報名都秒殺，獲得高度肯定。今年開幕當天特別邀請台北大學熱舞社同學帶來精采表演，以活力動感的節奏，透過各種舞蹈風格展現，包含今年列入奧運項目的霹靂舞（Breaking），炫酷的演出讓選手們看得驚呼連連，尖叫不斷。

積極扶持國內桌球運動發展的第一銀行，於2011年成立一銀男子桌球隊，長期贊助中小學桌球隊，更安排選手前往國外移地訓練及比賽，為桌球界孕育更多國手級的菁英種子。第一銀行文教基金會贊助的桌球好手陳柏諺，更於本次巴黎帕運一路過關斬將勇奪銀牌，精采表現舉國歡騰，另外像廖振珽、楊恆韋、李佳陞、葉致緯及黎昕陽皆為第一銀行長期贊助培育的桌球好手。

在今年中華桌球國手選拔賽中，第一銀行囊括了12個席次中的六個，展現出卓越競爭力；此外，桌球隊選手洪敬愷、陳奕騰及林晉霆也以優異成績分別獲選「第28屆亞洲青少年桌球錦標賽」及「第22屆世界青少年桌球錦標賽」代表隊隊員。

展望未來，第一銀行將持續以「就在你左右」的品牌精神，舉辦全國性桌球賽事，發掘台灣桌球運動明日之星，讓深具潛力的小朋友，在完善的桌球訓練環境及資源下，為桌球界締造更多優勝佳績，為國爭光；也期盼透過持續推動桌球運動，達到拋磚引玉的效果，吸引更多企業一同參與贊助，協助國內桌球運動蓬勃發展。