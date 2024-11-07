南山推形象影片 當你的靠山

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睽違13年，南山人壽推出全新形象影片，揭示品牌承諾「未來 有備而來」，內容闡述人生充滿選擇，有時可能因為對未知感到恐懼，而裹足不前，透過一對性格天差地遠的伴侶，在日常生活的互動為主軸，帶出影片核心訊息「面對充滿風險的未知，讓南山人壽成為你的靠山，陪你做好準備，無所畏懼地前進未來」，也體現出南山人壽61年來務實、穩健的企業特質。

去年是南山人壽成立60周年，透過啟用全新的企業識別，將經典山型圖案加上黃色、綠色，增添了「溫暖」、「活力」，向大眾宣告迎向下一個甲子，積極擁抱改變，持續透過「服務賦能」、「數位賦能」兩大發展引擎，幫助保戶及社會大眾迎向美好的未來。今年透過拍攝形象影片，揭示品牌承諾「未來 有備而來」，完整版片長90秒，節奏明快的敘事手法與劇情轉折，巧妙傳遞南山人壽陪伴無數保戶，在人生每個階段都能專注當下，為所愛全心付出，免於恐懼、少留遺憾的概念。

女主角的人物設定為渴望精彩而勇於挑戰，當性格小心翼翼的男主角急忙關心時，她說了一句「因為有你，我才什麼都不怕」成為全片亮點。畫面剪輯，靈活運用了太太大膽嘗試，盡情揮灑的神情，穿插對比先生小心翼翼，堅定守護的模樣，一幀幀畫面刻劃出南山人壽務實、穩健的企業特質，將陪伴保戶度過充滿選擇和風險的人生旅程，有南山人壽做靠山，面對未來，就無所畏懼。

南山人壽認為「生活中，每個人都是自己的靠山，也是另一個人的依靠」，影片對外發布的同時，南山人壽董事長尹崇堯也寫了一封信給企業內部，感性的提到，他在60周年時，和南山人回顧了過去所累積一切，深刻體會到時間的意義。尹崇堯認為，人的年歲有限，但保險的存在，超越了生命的長度，南山人壽因為有幸陪伴無數保戶走過人生每個階段，得以擁有更寬廣的視野和心胸，看到更多元的可能性，時刻校正方向，為保戶創建美好未來。文末也透露，他很榮幸能在這樣的公司，與內勤同仁、外勤夥伴們並肩同行，透過商品、服務、永續行動守護愛與希望，大步朝願景前進。