凱基壽App、LINE 服務整合

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凱基人壽要成為客戶的數位生活家，除專注保險本質，也積極擁抱創新，從客戶視角出發，將客戶最常使用的服務功能、最新資訊，整合在手機App及常用的LINE之中，豐富金融生活場景，帶來便捷友善的服務體驗。

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凱基人壽App提供逾百項一站式服務，包括保單查詢、線上繳費、理賠申請及進度查詢、保單資料變更、投資型保單變更及手語翻譯暨預約櫃台服務等，客戶免紙本、免臨櫃，隨時隨地都能完成各項自助服務超方便。

此外，App整合保險行事曆及健康管理等功能，重要訊息不漏接，還能輕鬆掌握每日步數、睡眠狀況及外溢保單達標進度。凱基人壽App自2022年推出以來，使用人次已突破500萬次，許多客戶稱讚介面明確清晰，操作簡單方便；也有客戶回饋，常用功能都整合在一起，查找方便，自己就可以了解保單內容。

而凱基人壽LINE官方帳號將常用功能如我的保單、保障規劃、諮詢投保等，直接置入在LINE介面，讓客戶一目瞭然；針對不同族群如小資族、新手爸媽、高齡長者或公教人員，透過生動圖文、短影音等多元形態，提供專屬保險基礎觀念與知識分享等內容。此外，在日常互動上，不定期推出的好康活動、年節賀卡之外，還有「凱基阿福」LINE貼圖，超日常對話內容，自推出以來廣受好評，下載次數已近百萬，讓生活中的大小事都有凱基人壽陪伴左右，提升客戶黏著度。

為鼓勵體驗凱基人壽App及LINE官方帳號@kgilife，即日起至12月31日推出好康活動，凡凱基人壽App新註冊會員並首次登入App，免抽直接送超商四選一即享券25元（限量5萬份）；啟用或辦理任一項指定數位服務，即可抽iPhone16、iPad Air。

另首次加入凱壽LINE官方帳號且成功登錄，立即送LINE Points 5點，成功登錄每周都有一次LINE Points 50點刮刮樂機會，活動結束後還會隨機抽出最新Apple Watch及Airpods 4等好禮。