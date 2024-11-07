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八銀行數存戶 衝上百萬

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
2024年9月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2,345.8萬戶，季增5.2%。 聯合報系資料照
2024年9月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2,345.8萬戶，季增5.2%。 聯合報系資料照

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2024年9月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2,345.8萬戶，季增5.2%，是同期新低，年增25%持續破底，市場愈發飽和；9月底新增華南銀、玉山銀二家數存開戶衝破百萬戶，至今共八家銀行擠入百萬數存戶俱樂部。

這八家是台新銀、國泰世華銀、連線商銀（LINE Bank）、永豐銀、第一銀、中信銀，及9月入列的華南銀與玉山銀兩新兵。

數據顯示，9月底除台新銀逾400萬戶、國泰逾270萬戶、LINE Bank也逼近200萬戶大幅拉開差距外，其餘五家銀行數存開戶數都落在100萬至185萬戶之間，北富銀與彰銀也已逾90萬戶，有機會隨時擠入百萬俱樂部。

那麼，越過百萬數存戶這道檻，已達規模經濟了嗎？又或是市場轉趨飽和下，達百萬數存戶的銀行家數也會飽和嗎？達百萬數存戶又代表何種意義？

一家民營銀行主管坦言，在數存市場早期時，的確會關注「百萬戶大關」，這代表「獲客、擴量」有成，但市場轉趨成熟後，要關注三大重點，一、百萬數存戶中，總歸戶有多少人？二、這些客戶是否也在其他銀行擁有「多帳戶」？三、能產生實際效益者有多少比例？

前五大數存戶銀行，早已從獲客，看商品持有度（滲透度），轉入第三階段深度經營的「深水區」，看虛實整合、數位落地後，與每一客戶往來要變成「能替銀行賺錢」，這遠比能否擠入百萬俱樂部還要重要。

國泰世華 玉山銀

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