玉山金報喜 營運寫三紀錄 銀行、證券子公司純益攻頂

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玉山金控（2884）昨（6）日召開法人說明會，第3季稅後純益81.7億元續寫新高，且連續五季度成長。前三季獲利、財管手收及信用卡簽帳金額皆為歷年同期最佳，銀行及證券子公司獲利雙創新高。

另，玉山認為，央行第七波信用管制已對市場投資、投機行為達到效果，預估明年房市將是「量縮價盤」格局。

玉山金第3季法說重點

對於目前房貸業務及展望，玉山表示，該行在《銀行法》72-2規範下的可貸放額度無虞。而第七波信用管制已對市場投資、投機行為達到管理效果，且央行也請各銀行在2025年第4季前自行管理集中度放款數字，預估2025年房市將「量縮價盤」。

玉山金前三季稅後純益成長31.5%達208.8億元。每股稅後純益（EPS）1.31元、股東權益報酬率（ROE） 11.51%、資產報酬率（ROA） 0.74%。本季淨手續費收入73.5億元為連續第九個季度成長，累計前三季205.2億元，年增30.3%。財富管理淨手續費收入97.8億元，成長42.9%，共同基金、保險、股債金融商品分別成長93.6%、18.6%、29%。前三季信用卡淨手續費收入58.2億元，年成長10.3%，簽帳金額4,641億元，年成長11.9%。

存、放款業務穩健發展，總放款年成長13.6%，存款年成長9%，淨利息收入較去年同期成長16.2%。受惠於台灣經濟穩健發展、ICT產業需求升溫及房市成長，企業放款及個人放款分別成長12.9%、14.9%，其中，中小企業放款及外幣放款成長表現佳。另資產品質良好，逾期放款比率（NPL）為0.16%，備抵呆帳覆蓋率766.62%。

玉山持續壯大海外經營，前九月海外分、子行獲利成長15.7%，合計貢獻銀行淨利31.3%，海外分行獲利居國內銀行前三名。並持續深化亞太金融服務網絡，7月馬來西亞吉隆坡代表人辦事處開業，10月日本熊本出張所開業，就近服務台商供應鏈，10月已獲金管會核准美國達拉斯辦事處申設，玉山現在11個國家地區開設33處營運據點，持續拓展海外服務網絡。

玉山金控總經理陳茂欽表示，前九月各項財、業務指標表現良好，將數位科技、永續轉型及跨境服務作為玉山長期競爭優勢，提供顧客更好的金融服務，為股東創造價值，並為社會及環境帶來正面影響力。