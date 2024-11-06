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川普重返白宮、匯市爆量貶！新台幣與美元未來何去何從 匯銀主管這麼說

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
匯銀主管指出，眼見川普勝選機率升高，外資午後瘋狂匯出近10億美元，投信與進口商也進場買匯，加重新台幣貶值壓力。圖／本報系資料照片
匯銀主管指出，眼見川普勝選機率升高，外資午後瘋狂匯出近10億美元，投信與進口商也進場買匯，加重新台幣貶值壓力。圖／本報系資料照片

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美國前總統川普重返白宮，激勵美元指數強漲、非美貨幣全數倒地，國內匯市也爆量重挫。匯銀主管指出，眼見川普勝選機率升高，外資午後瘋狂匯出近10億美元，投信與進口商也進場買匯，加重新台幣貶值壓力；儘管中央銀行盤中與尾盤均進場拋匯調節，新台幣匯率6日仍狂貶2.07角，收32.175元，市場交投熱絡，匯市一日爆出28.985億美元的成交巨量。

川普再度入主白宮，國內股匯市反應兩極，相較於台股指數收盤大漲逾百點，新台幣匯率在美元走強、主要亞幣走勢疲軟下也跟著溜滑梯；央行資料顯示，新台幣匯率今天貶值金額2.07角，為近一年最大，收盤價32.175元也是近一個月來的新低水準。

匯銀主管說，市場原先就預期，川普勝選有利股市，同時也會促使美元走強、主要亞幣承壓，今天市場反應符合市場預期。在外資與投信業聯手匯出下，新台幣匯率貶破32元大關，最低滑落至32.242元，最多貶值2.74角；為避免匯市貶勢失控，央行盤中與尾盤均進場拋匯抑制貶勢，出口商在匯價跌深時也進場拋匯，但看著匯價愈跌愈深，惜售風氣漸盛，新台幣匯率終場貶值逾2角報收。

央行統計顯示，美元指數今日氣勢如虹、大漲1.14%，其餘非美貨幣走勢全盤皆墨，其中，歐元、台灣主要貿易對手國貨幣韓元、日圓與星元匯率單日貶幅都在1%以上。

央行數據指出，歐元匯率今天重挫1.41%、貶勢最猛，韓元匯率貶值1.22%，日圓匯率下挫1.08%，星元匯率也貶值1%。

新台幣匯率今天雖貶值逾2角，但貶幅僅0.64%，為韓元貶幅1.22%的一半，並低於人民幣匯率貶幅0.67%，顯示新台幣在主要貨幣裡表現最為抗跌。

展望後市，匯銀主管分析，美國總統選舉落幕後，市場將轉向關注美國聯準會將於台灣時間11月8日凌晨召開的利率會議，市場普遍預期聯準會將降息1碼。

匯銀主管說，若聯準會釋出未來將擴大降息的可能性，將有助美元多頭部位獲利了結，新台幣等主要亞幣也有機會止跌回升。匯銀主管預估，新台幣匯率短期內將維持32~32.3元區間波動。

台幣匯率 央行 川普 新台幣 美國聯準會 降息

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