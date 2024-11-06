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凱基證券響應還海行動號召員工淨灘 串聯全台推廣永續

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

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凱基證響應「還海行動2.0」計畫，號召員工前往新北市萬里參與企業聯合大型淨灘，並透過創新思維將公益與投資結合，於全台多家分公司展開守護海洋系列展覽活動，倡導聯合國永續發展目標-永續海洋與保育(SDGs14)，一同保護海洋生態系統。

凱基證券長期關心環境議題，持續號召員工主動投入環境友善志工活動，淨灘成果連續三年創下金融業第一。

凱基證券「還海行動2.0」淨灘活動志工團隊，由凱基證券暨子公司凱基期貨、凱基保經同仁共同投入，前往萬里風箏坪海灘清理海洋垃圾，當日撿拾大量塑膠包裝、寶特瓶、手搖飲料杯、吸管、瓶蓋等日常廢棄物，多數都是來自人為造成的海洋環境破壞。

凱基證券資深副總經理邱媛貞表示，淨灘活動不僅是要清理海灘上的垃圾，更重要的是喚起更多人對海洋保護的關注，今年截至9月底，凱基證券已舉辦26場淨灘活動，超過700位同仁參與，累計撿拾海洋廢棄物1,273公斤，就是期盼能透過具體行動拋磚引玉，影響更多企業重視環境生態。

不只是響應「還海行動2.0」淨灘活動，凱基證券更於總部大樓及北中南多家分公司舉行海洋保護靜態展覽，宣傳海洋永續、循環經濟和永續海鮮等議題，並通過問卷調查與利害關係人互動，加強海洋永續議題的認知。

同時結合凱基證券業界首家獲頒綠色餐廳標章認證的員工餐廳，策劃「海洋之心」主題活動，創意運用台灣在地永續海鮮，邀請同仁以吃實踐永續，並教育在日常生活中選擇友善海洋及環境的食材。

凱基證券將繼續響應聯合國永續發展目標（SDGs），推動綠色金融及淨零排放，落實凱基金控集團ESG核心策略，創造正向且深遠的社會影響力，為客戶、股東、環境和社會提供更永續與包容的金融商品及服務。

凱基證 廢棄物

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