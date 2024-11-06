9月國銀放款不動產授信成長趨緩 央行信用管制顯效

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金管會5日公布最新9月國銀存放款統計，購置不動產放款達18兆877億元，較上月增1,523億元，雖然持續位居所有放款類別增量最多，但月增金額較8月走低。金管會解釋，與央行第七波信用管制措施有關，購屋族偏向以首購自住剛性需求為主。

根據金管會公布數字，9月購置不動產放款數字，較上年同期增加1兆4,160億元，累計前三季增加1兆989億元。但月增數字已經出現走低，8月月增1,722億元，9月月增金額降至1,523億元。

銀行局副局長侯立洋指出，購置不動產類別9月雖然月增1,523億元，但仍較8月月增1,722億元減少，主因受到不動產開發業開始還款，加上央行啟動第七波信用管制，市場偏向以首購自住的剛性需求為主。另外，週轉金則受到半導體與資訊產業出現需求影響。

國銀放款主要有四大類別，包含購置不動產、購置動產、企業投資以及周轉金，9月放款金額分別為18兆877億元、1兆5318億元、8678億元以及20兆9826億元，以週轉金為最高。

如果與8月相比，購置不動產類別與週轉金月增分別1,523億元以及1,477億元，分別位居第一大與第二大，企業投資月增54億元，購置動產則月減27億元。

9月對象別來看，個人放款月增2,199億元為最多，政府機關月增572億元次之，民營企業月增172億元、公營企業月增84億元。侯立洋解釋，主要受到投資理財以及購置不動產需求增加，推升個人放款月增金額寫對象別中最高。

以授信單位來看，國銀9月OBU、海外分行以及大陸分行放款，都較8月減少，僅國內總分行月增3,240億元為正數。侯立洋解釋，OBU與海外分支機構月減，主要受到新台幣9月底升值，如若去除匯率因素，兩大授信單位的放款月增數字實際上都是正數。

9月存放款變動幅度前三大銀行，放款月增前三大銀行依序為台銀、國泰世華銀以及北富銀，存款月增前三大銀行依序元大銀、凱基銀以及星展銀。