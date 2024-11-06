保誠執行總裁華康堯訪台 展現深耕台灣巿場決心

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保誠集團執行總裁華康堯日前訪問台灣，特別出席保誠人壽公益夥伴感恩晚會，感謝各位公益夥伴攜手推動各項公益活動，一起為所在社區帶來更好的改變，並一起慶祝保誠集團進入台灣25年這一重要里程碑。

保誠人壽在進入台灣後一直投入資源關注所在社區及當地金融市場的發展，保誠集團執行總裁華康堯表示，「保誠集團希望透過長期深耕保誠集團業務所在的社區，為我們的客戶及當地社區帶來有意義的改變，我很高興看到台灣保誠人壽透過與各個公益單位的長期夥伴關係，讓我們可以匯聚各方力量，集腋成裘，持續關懷台灣市場，讓這片土地變得更美好。」

保誠人壽與家扶基金會長期合作，持續透過捐款、贊助、活動參與等方式提供弱勢家庭及兒童協助，並長期推動星願娃計劃；另外在台灣長期推動Cha-Ching理財教育計劃，藉由收入、儲蓄、消費和捐獻四個理財中的關鍵主題，協助兒童建立正確的理財觀念。保誠人壽為每一位員工提供一年12天的志工假，打造關懷社區、回饋社會的企業文化，藉由與多個公益團體合作志工活動，在關懷老人、弱勢家庭、兒童保護、打破健康不平等及永續行動等面向出一分力。

華康堯在感恩晚宴與各出席的公益團體交流，分享保誠集團在永續及公益領域的願景，並向各公益夥伴贈送感謝禮，感謝他們多年來的支持，並分享了保誠人壽在兒童保護、理財教育、氣候變遷、金融創新及永續行動等各面向的豐碩成果。晚宴也特別邀請了由台北市視障者家長協會旗下的視障表演團體EyeMusic，帶來了繞樑三日的美妙歌聲，氣氛溫馨熱絡，讓晚宴留下完美的句點。

華康堯也出席了保誠集團的台灣員工大會，與員工們重申台灣市場在保誠集團之重要性，並分享保誠集團近年在台灣的佳績。作為保誠集團在亞洲的重要業務之一，台灣保誠人壽近年成長有目共睹。根據壽險公會的統計數字，截至今年六月，若以年化繳費率計算（APE）計算，保誠人壽在台灣的壽險中排名第三，並為外商壽險公司中排名第一。專注於為三明治族提供家庭保障、發展多元化通路，以及以H.E.A.R.、亦即健康保障（Health & Protection）、子女教育（Education）、資產規劃與傳承（Asset Planning & Transferring）以及樂活退休（Retirement）的保障規劃為商品定位的策略成果豐碩。

保誠人壽總經理王慰慈表示，「有快樂的員工，才有快樂的客戶，保誠人壽近年快速的成長，有賴每一位員工的付出。感謝集團的支持，讓我們能結合集團豐富的資源、瞭解全球保險業的前瞻趨勢，結合在地市場的洞察以建構符合台灣市場的策略，滿足台灣消費者的需求，讓保誠人壽成為外商壽險公司的領導者，以及三明治族的首選保險公司。」