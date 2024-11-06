玉山金法說會／第3季獲利再創新高 海外分行獲利居國銀前3名

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玉山金控（2884）6日召開法人說明會，公布2024年第3季營運概況，金控單季稅後淨利連續5個季度成長，本季81.7億元續寫新高。2024年前3季財業務表現強勁，金控獲利、財富管理手收及信用卡簽帳金額皆為歷年同期最佳，自結淨收益585.9億元，稅後淨利成長31.5%達208.8億元。金控每股稅後盈餘（EPS）1.31元、股東權益報酬率（ROE） 11.51%、資產報酬率（ROA） 0.74%。玉山銀行稅後淨利194.7億元，成長39.7%；玉山證券稅後淨利17億元，成長77%，銀行及證券子公司獲利雙創新高。

本季淨手續費收入73.5億元為連續第9個季度成長，累計前3季205.2億元，年增30.3%。玉山財富管理淨手續費收入97.8億元，成長42.9%，共同基金、保險、股債金融商品分別成長93.6%、18.6%、29.0%。前3季信用卡淨手續費收入58.2億元，年成長10.3%，簽帳金額4,641億元，年成長11.9%。下半年新發銀行卡「玉山Unicard」以顧客需求為導向，結合百大消費特店，實現個人客製化用卡的美好消費體驗。

存、放款業務穩健發展，總放款年成長13.6%，存款年成長9%，淨利息收入較去年同期成長16.2%。受惠於台灣經濟穩健發展、ICT產業需求升溫及房市成長，企業放款及個人放款分別成長12.9%、14.9%，其中中小企業放款及外幣放款成長表現佳。資產品質方面，逾期放款比率（NPL）為0.16%，備抵呆帳覆蓋率766.62%，展現優異的風險管理能力。

玉山持續壯大海外經營，前9月海外分、子行獲利成長15.7%，合計貢獻銀行淨利31.3%，海外分行獲利居國內銀行前3名，獲利能力及風險管理良好。玉山持續深化亞太金融服務網絡，7月馬來西亞吉隆坡代表人辦事處開業，10月日本熊本出張所開業，就近服務台商供應鏈，10月業已獲金管會核准美國達拉斯辦事處申設，玉山現在11個國家地區開設33處營運據點，持續拓展海外服務網絡。

玉山長期致力於永續發展，連續4年攜手企業舉辦「玉山ESG永續倡議行動」，今年有來自海內外共160家企業以及國內27家醫療院所共同響應。

玉山金控總經理陳茂欽表示，前9月玉山金控各項財、業務指標表現良好，將數位科技、永續轉型及跨境服務作為玉山長期競爭優勢，提供顧客更好的金融服務，為股東創造價值，並為社會及環境帶來正面影響力。