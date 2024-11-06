台新銀行舉辦淨零轉型座談會 助企業主提升永續競爭力

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行舉辦淨零轉型座談會，以「企業策略大解密　提升永續競爭力」為題，台新銀行環貿金融處處長蘇韻琇資深副總經理(左一)、台新金控永續長暨首席經濟學家李鎮宇博士(左二)、台新銀行林淑真總經理(中)、安侯永續發展顧問股份有限公司顧問(右一,二)出席活動。圖／台新銀行提供
台新銀行舉辦淨零轉型座談會，以「企業策略大解密　提升永續競爭力」為題，台新銀行環貿金融處處長蘇韻琇資深副總經理(左一)、台新金控永續長暨首席經濟學家李鎮宇博士(左二)、台新銀行林淑真總經理(中)、安侯永續發展顧問股份有限公司顧問(右一,二)出席活動。圖／台新銀行提供

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

在全球氣候變遷的挑戰下，淨零、減碳已成為高度重要議題，2050淨零碳排目標，也影響到產業競爭力與企業永續發展。台新銀行5日舉辦淨零轉型座談會，以「企業策略大解密　提升永續競爭力」為題，邀請多位專家與學者進行精彩對談，包括: 安侯永續發展顧問股份有限公司顧問、台新金控（2887）首席經濟學家暨永續長李鎮宇博士與台新銀行蘇韻琇資深副總經理，針對台新金控協助企業創造永續價值實際作為，並解析如何讓綠色金融作為企業永續競爭靠山；再說明碳管理與碳費趨勢下，企業如何建構低碳策略等；讓企業掌握適切的關鍵行動，洞燭先機將淨零挑戰化為行動力。

台新銀行總經理林淑真表示，台新銀行已連續6年入選道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)「世界」（DJSI World）及「新興市場」（DJSI-Emerging Markets）指數成分股雙榜，同時在國際永續評比機構S&P Global永續年鑑的銀行產業別中，名列銀行產業別全球Top 1%最高榮譽肯定，並入選時代雜誌「2024年全球500大永續企業」。台新長期致力推動ESG永續發展，善盡企業社會責任，發揮影響力，並協助投資、融資對象，一同淨零轉型，邁向永續企業。

座談會先由台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇博士，以台新金控的淨零承諾與作為，進行觀點與經驗分享，從企業如何制定淨零承諾政策，到執行政策的作法．讓企業了解淨零議題，每一個企業都應盡一份心力。接著，由台新環貿金融處蘇韻琇資深副總經理，針對「綠色金融作為企業永續競爭靠山」進行分享，如何讓企業將永續轉為業務營運的競爭力。另外，安侯永續發展顧問股份有限公司顧問的分享議題中，以深入淺出的方式剖析碳管理與碳費等專業知識，並對企業建構低碳策略，提出實務做法，以利企業制定淨零轉型之營運策略。

藉由舉辦「淨零轉型座談會」，台新銀行期盼運用與客戶議合的過程，推動台灣企業接軌淨零碳排的國際化腳步，提升台灣企業全球競爭實力。台新銀行將持續推動淨零，並力挺企業進行減碳轉型，達成社會與企業永續的願景，成為客戶永續發展的智慧好夥伴。

ESG 台新金控 李鎮宇 氣候變遷 減碳

延伸閱讀

金融科技展 台新金秀五亮點

台積電已跨3大極限 台新首席經濟學家：未來最大挑戰是川普

台新金控2024台北金融科技展秀 AI 實力 五大主題亮點

台幣高利定存 年息衝1.9%

相關新聞

富邦金控舉辦Fubon TechDay 吸引海內外33家新創提案

瞄準AI熱潮！富邦金控持續將市場新技術導入內部，10月下旬連續三天舉辦第三屆創新科技媒合會(Fubon TechDay)...

壯大投信規模 金管會擬刪全委投資10%天花板限制

現行投信業管理全委投資帳戶總額，投資任一個股皆不得超過該公司股本10%，為壯大台灣資產管理市場，金管會擬刪除此上限規定，...

全委投資鬆綁 壽險金控大贏家

力拚亞洲資產管理中心計畫，金管會昨天宣布兩大利多，首先，將保險業透過全委投資的利害關係人發行的指數股票型基金（ＥＴＦ），...

外資前十月淨匯入 首度衝破兆元…顯示資金動能無虞

金管會昨（5）日公布，10月外資淨匯入32.9億美元，連三月淨匯入，累計前十月淨匯入328.1億美元，以10月底新台幣兌...

壽險全委代操鬆綁 壯大投信…亞洲資產管理中心邁步

亞洲資產管理中心邁步。金管會昨（5）日宣布兩大鬆綁，一，壽險資金以全委帳戶、買利害關係人（或自家）投信發行的ETF，免再...

9月壽險業總保費「入不敷出」減緩 短期間難扭轉

保發中心昨（5）日公布，9月壽險總保費收入1,875億元，為五個月低點，保險給付2,126億元，為七個月新低，保費現金淨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。