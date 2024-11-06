台新銀行舉辦淨零轉型座談會 助企業主提升永續競爭力

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在全球氣候變遷的挑戰下，淨零、減碳已成為高度重要議題，2050淨零碳排目標，也影響到產業競爭力與企業永續發展。台新銀行5日舉辦淨零轉型座談會，以「企業策略大解密 提升永續競爭力」為題，邀請多位專家與學者進行精彩對談，包括: 安侯永續發展顧問股份有限公司顧問、台新金控（2887）首席經濟學家暨永續長李鎮宇博士與台新銀行蘇韻琇資深副總經理，針對台新金控協助企業創造永續價值實際作為，並解析如何讓綠色金融作為企業永續競爭靠山；再說明碳管理與碳費趨勢下，企業如何建構低碳策略等；讓企業掌握適切的關鍵行動，洞燭先機將淨零挑戰化為行動力。

台新銀行總經理林淑真表示，台新銀行已連續6年入選道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)「世界」（DJSI World）及「新興市場」（DJSI-Emerging Markets）指數成分股雙榜，同時在國際永續評比機構S&P Global永續年鑑的銀行產業別中，名列銀行產業別全球Top 1%最高榮譽肯定，並入選時代雜誌「2024年全球500大永續企業」。台新長期致力推動ESG永續發展，善盡企業社會責任，發揮影響力，並協助投資、融資對象，一同淨零轉型，邁向永續企業。

座談會先由台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇博士，以台新金控的淨零承諾與作為，進行觀點與經驗分享，從企業如何制定淨零承諾政策，到執行政策的作法．讓企業了解淨零議題，每一個企業都應盡一份心力。接著，由台新環貿金融處蘇韻琇資深副總經理，針對「綠色金融作為企業永續競爭靠山」進行分享，如何讓企業將永續轉為業務營運的競爭力。另外，安侯永續發展顧問股份有限公司顧問的分享議題中，以深入淺出的方式剖析碳管理與碳費等專業知識，並對企業建構低碳策略，提出實務做法，以利企業制定淨零轉型之營運策略。

藉由舉辦「淨零轉型座談會」，台新銀行期盼運用與客戶議合的過程，推動台灣企業接軌淨零碳排的國際化腳步，提升台灣企業全球競爭實力。台新銀行將持續推動淨零，並力挺企業進行減碳轉型，達成社會與企業永續的願景，成為客戶永續發展的智慧好夥伴。