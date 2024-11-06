元富證券「2025校園菁英實習計畫」展開招募

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新光金控（2888）旗下元富證券「2025校園菁英實習計畫」11月起正式展開招募，實習期間自2025年2月10日至2025年6月27日，實習單位包含數位資訊、數據分析、數位行銷、風險管理、經營企劃、法務法遵、人力資源、財務會計等多元化職類。元富協助學子結合學識理論與實務應用，培養團隊合作精神、跨單位溝通協調與解決問題等軟實力，加深金融實務知識並提早探索個人職涯，贏在職涯起跑點。

「2025校園菁英實習計畫」招募對象鎖定大學三年級以上及研究所在學學生，薪資設定遠優於法定基本工資，履歷收件採隨到隨審，有機會即時安排面試。元富實習計畫不但提供具競爭力的薪酬福利，更依據每位實習生的專長及特質，量身打造屬於個人的學習計畫，透過各領域主管及資深同仁不時給予的反饋與鼓勵，以及關懷座談及成果發表活動的舉辦，期盼學子能從實習中奠定未來職業生涯的堅實基礎。此外，為鼓勵同學們勇於提出創新想法、實現個人價值，表現優異者另有機會拿到高額獎金或留任轉正，計畫執行至今，已有多位實習生於實習結束後，決定繼續與元富證券共同成長。

元富證券成立於1989年，秉持「專業、誠信、創新」的經營理念，同時兼顧多元共融的職場文化。不僅重視人才培育，落實企業永續發展，期待創造同仁「快樂工作，面對問題，正向思考，以身作則」的職場環境。未來元富證券將持續響應金管會強化金融教育政策，實踐SDG 4 優質教育、SDG 10消除不平等的目標，深耕校園，增廣學生對金融知識的了解，為新鮮人的職涯引路，將企業社會責任及永續發展列入長期發展目標，擴大金融永續影響力。